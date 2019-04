Lệ Hằng, Hoàng My diện đầm trắng rạng rỡ như hoa ban giữa Tây Bắc

Cuối tuần qua, Hành trình từ trái tim có buổi giao lưu, tặng sách cho người dân Bản Gun Khuổi Ky, trường Tiểu học, THPT Trùng Khánh và Đồn biên phòng Đàm Thủy (Cao Bằng). Chương trình có sự đồng hành của Á hậu Hoàng My, Lệ Hằng, Trương Thị May và diễn viên Lương Thanh.

Các người đẹp khoe sắc.

Các người đẹp hoa hậu sau gần 20h vượt hàng trăm km đường dốc đèo hiểm trở đến các xã, huyện vùng sâu, vùng xa của Cao Bằng vẫn rạng ngời và đầy năng lượng. Buổi tối, các người đẹp đến bản giao lưu với bà con, kể những câu chuyện vượt qua thử thách để giành lấy thành công. Để bày tỏ lòng mến khách và dành tình cảm cho các người đẹp, bà con đã đàn hát, trình diễn các tiết mục văn nghệ.

Chú thích ảnh

Á hậu Hoàng My kể, cô đã bay từ Israel về Việt Nam và trải qua 14h đi hàng trăm km đường đèo dốc hiểm trở, có lúc tưởng như không đủ sức khỏe để đi tiếp “nhưng khi đến nơi, nhận được sự chào đón của bà con, My cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. My cảm phục những người làm hành trình khi di chuyển nhiều ngày với quãng đường gần 4.000km, băng qua Tứ đại đỉnh đèo Khánh Lê, Pha Đin, Ô Quy Hồ, Mã Pí Lèn để đến những bản làng xa xôi nhất".

Dàn người đẹp tai chương trình.

Trương Thị May và Lệ Hằng.

Á hậu Lệ Hằng cho biết, đây là lần đầu tiên cô đến với những địa điểm ở tận cùng biên giới: "Hành trình đi xa hơn thì con đường tiếp cận tri thức của các bạn trẻ sẽ gần hơn. Những cuốn sách được tuyển chọn từ kho tàng tri thức nhân loại sẽ là nền tảng thôi thúc các bạn trẻ dám khát vọng lớn, dám thách thức khó khăn để làm nên những thành công lớn trong đời, góp phần xây dựng đất nước. Đó cũng là lý do Hằng đồng hành cùng hành trình suốt 3 năm qua".

Á hậu Lệ Hằng.

Á hậu Trương Thị May hy vọng hành trình sẽ giúp rút ngắn khoảng cách tri thức ở vùng núi và đồng bằng, ở nông thôn với thành phố. Á hậu cũng tin đây sẽ là cơ hội để đem tri thức thắp sáng những vùng khó khăn nhất.

Diễn viên Lương Thanh.

Diễn viên Lương Thanh lần đầu tiên đi qua con đường nhiều đèo dốc nhưng “món quà” nhận được là cảm nhận được tinh thần “Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách” của các bạn trẻ. “Khi bạn vấp ngã, bạn cho rằng đấy là thất bại thì bạn thất bại thật, nhưng khi bạn vấp ngã, bạn cho rằng đấy là thử thách thì bạn chính là chiến binh”./.

