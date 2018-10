Lê Trinh lộng lẫy song ca cùng ca sĩ hải ngoại Mạnh Đình

Tối 21/10, giọng ca bolero Hà thành Lê Trinh đã góp mặt đêm nhạc “Nhạc tình muôn thuở” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lê Trinh lựa chọn cho mình chiếc áo dài màu xanh da trời với những hoạ tiết thêu cầu kỳ. Giọng ca bolero Hà Thành có phần biểu diễn ngọt ngào, ăn ý cùng ca sĩ hải ngoại Mạnh Đình với ca khúc “Tình thắm duyên quê”. Chia sẻ trước chương trình, ca sĩ Mạnh Đình đã nói rằng rất hào hứng khi song ca cùng cô ca sĩ xinh đẹp duyên dáng của Hà Nội, một người mà anh yêu quý như em gái. Lê Trinh chia sẻ, tuy mới bén duyên với nghề ca sĩ chưa lâu nhưng cô cảm thấy vô cùng may mắn khi được khán giả đón nhận rất nồng hậu và còn được ưu ái đặt cho những mỹ danh như: Công chúa Bolero, mỹ nhân Bolero Hà thành... Trong số các ca sĩ trẻ hát Bolero hiện nay, Lê Trinh đang nổi lên như một hiện tượng và trở thành giọng ca Bolero được “săn đón”, mời chào trong các chương trình lớn, sánh đôi cùng các danh ca của dòng nhạc này. Với ngoại hình đẹp, khuôn mặt khả ái, vóc dáng như người mẫu và một giọng ca ngọt ngào, sang trọng cùng cái duyên trên sân khấu, Lê Trinh đang dần chinh phục được hầu hết các khán giả yêu mến bolero. Trong đêm nhạc “Nhạc tình muôn thuở”, Lê Trinh được chọn là ca sĩ hát mở màn với hai nhạc phẩm được nhiều người biết đến:“Anh cứ hẹn” và “Người tình mùa đông”. Nếu khán giả đã quá quen thuộc với phiên bản sôi động, trẻ trung của ca khúc “Người tình mùa đông” do ca sĩ Như Quỳnh thể hiện thì sẽ bất ngờ trước phiên bản mới của “Người tình mùa đông” do Lê Trinh thể hiện. Phần biểu diễn của Lê Trinh nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả tại Nhà hát lớn bằng những tràng pháo tay không ngớt và những lời khen từ phía hàng ghế khán giả./.

Tối 21/10, giọng ca bolero Hà thành Lê Trinh đã góp mặt đêm nhạc “Nhạc tình muôn thuở” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lê Trinh lựa chọn cho mình chiếc áo dài màu xanh da trời với những hoạ tiết thêu cầu kỳ. Giọng ca bolero Hà Thành có phần biểu diễn ngọt ngào, ăn ý cùng ca sĩ hải ngoại Mạnh Đình với ca khúc “Tình thắm duyên quê”. Chia sẻ trước chương trình, ca sĩ Mạnh Đình đã nói rằng rất hào hứng khi song ca cùng cô ca sĩ xinh đẹp duyên dáng của Hà Nội, một người mà anh yêu quý như em gái. Lê Trinh chia sẻ, tuy mới bén duyên với nghề ca sĩ chưa lâu nhưng cô cảm thấy vô cùng may mắn khi được khán giả đón nhận rất nồng hậu và còn được ưu ái đặt cho những mỹ danh như: Công chúa Bolero, mỹ nhân Bolero Hà thành... Trong số các ca sĩ trẻ hát Bolero hiện nay, Lê Trinh đang nổi lên như một hiện tượng và trở thành giọng ca Bolero được “săn đón”, mời chào trong các chương trình lớn, sánh đôi cùng các danh ca của dòng nhạc này. Với ngoại hình đẹp, khuôn mặt khả ái, vóc dáng như người mẫu và một giọng ca ngọt ngào, sang trọng cùng cái duyên trên sân khấu, Lê Trinh đang dần chinh phục được hầu hết các khán giả yêu mến bolero. Trong đêm nhạc “Nhạc tình muôn thuở”, Lê Trinh được chọn là ca sĩ hát mở màn với hai nhạc phẩm được nhiều người biết đến:“Anh cứ hẹn” và “Người tình mùa đông”. Nếu khán giả đã quá quen thuộc với phiên bản sôi động, trẻ trung của ca khúc “Người tình mùa đông” do ca sĩ Như Quỳnh thể hiện thì sẽ bất ngờ trước phiên bản mới của “Người tình mùa đông” do Lê Trinh thể hiện. Phần biểu diễn của Lê Trinh nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả tại Nhà hát lớn bằng những tràng pháo tay không ngớt và những lời khen từ phía hàng ghế khán giả./.