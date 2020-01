Mạc Văn Khoa hài hước chia sẻ lý do khen Puka “vừa xinh vừa ham ăn”

Lấy chủ đề du lịch - ẩm thực, mỗi nơi "Ẩm thực kỳ thú" đặt chân qua sẽ mang đến khán giả những địa điểm nổi tiếng và món ăn đặc sản. Đây cũng là lần đầu Mạc Văn Khoa đảm nhận vai trò MC. Trong trailer, anh chàng tỏ ra vô cùng phấn khích và hào hứng khi được đi khắp Việt Nam trải nghiệm, khám phá cũng như tìm hiểu về văn hóa ẩm thực nơi đây. Mạc Văn Khoa còn hài hước chia sẻ rằng: “Làm MC của Ẩm thực kỳ thú chắc sẽ tăng cân thành công!”.

Mạc Văn Khoa và Puka

Trong tập đầu tiên, chương trình sẽ dừng chân tại Hà Nội – nơi có vô vàn món ăn ngon gây thương nhớ. Mở đầu đoạn teaser, MC Mạc Văn Khoa đã nếm thử rất nhiều món nhưng vẫn không cảm thấy no. Tuy vậy anh chàng rất muốn có bạn đồng hành đi ăn khắp Thủ đô nên đã ngay lập tức gọi điện cho cô bạn thân Puka.

Nghe xong lời hứa “bao ăn”, Puka đã nhịn đói hẳn 1 ngày, không quản đường xa bay từ Cần Thơ ra Hà Nội. Gặp nhau ở sân bay, Puka thắc mắc lý do vì sao Mạc Văn Khoa lại rủ mình mà không phải ai khác và câu trả lời của anh chàng là: “Vì chị xinh đẹp”. Chưa kịp để nữ danh hài vui mừng quá lâu, Mạc Văn Khoa nói tiếp lý do: “Lý do thứ 2 là chị tham ăn và thứ 3 là em gọi ai cũng không được, mỗi mình chị nhấc máy”.



Là MC của "Ẩm thực kỳ thú", Mạc Văn Khoa cũng nhận trọng trách sẽ đưa Puka đi ăn những món “ăn một lần là nhớ cả đời” khiến cô nàng vô cùng tò mò.

Ngoài ra, tham gia chương trình còn có hai mẹ con nghệ sĩ Chiều Xuân và hai mẹ con Nhật Anh Trắng. Hai cặp mẹ con và Mạc Văn Khoa – Puka sẽ cùng tìm hiểu văn hóa ẩm thực Hà Nội. Bên cạnh đó 2 đội mẹ con cũng sẽ có những phần thi nấu ăn, hoạt động liên quan đến món đặc sản.

Hai mẹ con nghệ sĩ Chiều Xuân

Hai mẹ con Nhật Anh Trắng.

Bắt cặp cùng Hồng Khanh – con gái của diễn viên Chiều Xuân, Mạc Văn Khoa cùng cô bé gặp phải thử thách thổi bột – đoán vật. Vốn nổi tiếng với làn da… “đen không tì vết”, lần này chàng MC đã được tắm trắng miễn phí. Rất may mắn cho Mạc Văn Khoa, Hồng Khanh là một cô bé rất lém lỉnh và thông minh. Hầu hết những gợi ý của Mạc Văn Khoa đều được Hồng Khanh đoán ra nhanh chóng đem về số điểm cao cho đội.

Bên cạnh đó, một teaser khác hé lộ tập 1 cũng khiến khán giả bật cười trước phần thuyết trình của Nhật Anh Trắng. Sau khi trổ tài làm món bún đậu mắm tôm, 2 MC đưa ra yêu cầu mỗi đội mẹ con hãy giới thiệu thật hấp dẫn về món ăn của mình. Giám khảo trong phần thi nấu ăn này chính là những người dân bản địa sống ở đây, với khẩu vị “chuẩn” cũng như am hiểu về món đặc sản này.

Chỉ với mẹt bún đậu mắm tôm với các nguyên liệu quen thuộc: bún, rau kinh giới, mắm tôm, thịt luộc,… Nhật Anh Trắng đã kể một câu chuyện hài hước nhưng đậm tính nhân văn. Theo anh chàng, việc sắp xếp các nguyên liệu theo vòng tròn từng lớp là có chủ ý, tượng trưng cho hệ mặt trời. Bún là tầng o-zon, đậu chiên vàng như ánh nắng mặt trời, rau chính là thảm thực vật bao quanh trái đất. Chưa dừng lại ở đó, 3 lát ớt “phong thủy” trong bát mắm tôm chính là biểu tượng của 3 thành viên trong đội: Mẹ, Nhật Anh và Puka.

Sau khi phần thuyết trình kịch tính này kết thúc, Mạc Văn Khoa đã phải thốt lên: “Các cô chú và các em nghe xong khóc quá trời rồi kìa!”./.