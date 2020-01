Mạc Văn Khoa “hành” Ninh Dương Lan Ngọc nhịn đói trèo đèo leo núi

Với điểm dừng chân tiếp theo là tỉnh Lạng Sơn, chương trình Ẩm Thực Kỳ Thú tiếp tục mang đến khán giả những khung hình tuyệt đẹp cùng 2 món đặc sản ngày Tết: bánh chưng đen, khâu nhục.



Sau khi phát sóng tập 1 – Hà Nội nhận được nhiều sự ủng hộ và đón nhận, tập 2 của Ẩm Thực Kỳ Thú tiếp tục chuyến hành trình thú vị khi đặt chân tới tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, MC Mạc Văn Khoa đã “rủ rê” thành công Ninh Dương Lan Ngọc đồng hành cùng mình.

Mạc Văn Khoa rủ rê Ninh Dương Lan Ngọc làm MC cùng mình

Khi nhận được lời mời làm MC, Ninh Dương Lan Ngọc đã rất háo hức chuẩn bị trang phục, sửa soạn đầu tóc đẹp đẽ để lên hình thật lộng lẫy. Tuy vậy, tới nơi cô nàng mới tá hỏa vì thành phố Lạng Sơn đang vào mùa đông lạnh lẽo, sương mù phủ kín. Hơn nữa, MC Mạc Văn Khoa lại hẹn Lan Ngọc có mặt lúc 6h sáng khiến cho cô không thể ngắm được cảnh đẹp nên thơ hữu tình nào ngoài màn sương dày đặc.

Để bù đắp cho lỗi lầm này, Mạc Văn Khoa đã hứa dẫn Ninh Dương Lan Ngọc đi một vòng Lạng Sơn nếm thử hết các món đặc sản ở đây. Mặc dù vậy, anh chàng lại khiến bạn đồng hành của mình phải hụt hẫng một lần nữa khi bắt cô nhịn đói trèo hết con đèo này đến ngọn núi nọ mà vẫn chưa được ăn.

Chịu không nổi cơn đói, Ninh Dương Lan Ngọc đành xuống nước năn nỉ xin xỏ Mạc Văn Khoa hết mức. Đến lúc này, chàng MC mới quyết định đưa Lan Ngọc… xuống thung lũng. Đồng thời, đây cũng là địa điểm để gặp gỡ 2 khách mời – cặp đôi Lê Hùng – Bạch My.



Trong một teaser hé lộ tập 2, Lê Hùng bắt cặp cùng Ninh Dương Lan Ngọc làm món bánh chưng đen, đấu với đội của Mạc Văn Khoa – Bạch My nấu khâu nhục. Bánh chưng đen và khâu nhục đều là 2 món đặc sản ngày Tết của người Lạng Sơn, bởi vậy các nghệ sĩ rất háo hức đặc biệt là vào thời điểm cuối năm. Với sự trợ giúp của 2 người dân địa phương với kinh nghiệm nấu ăn thuần thục, 2 đội có phần so tài bếp núc. Nổi tiếng với các clip “chơi khăm” người yêu, Lê Hùng và Bạch My mang đến nhiều màn hài hước khi chính thức đối đầu.

Lê Hùng - Bạch My

Tưởng như cùng đội với Lê Hùng sẽ có lợi nhưng dường như vai trò của Lan Ngọc và chàng youtuber điển trai bị… tráo đổi cho nhau. Nếu như Lê Hùng được giao nhiệm vụ gói bánh, thể hiện khả năng khéo léo tỉ mỉ thì Lan Ngọc hết lời than thở khi phải làm những việc nặng nhọc hơn: xách nước, nhóm bếp thổi lửa. Thậm chí cô nàng vừa làm việc vừa hát bài “Phận làm con gái” để “cà khịa” đồng đội của mình.



Chưa dừng lại ở đó, Lan Ngọc còn không ngại “chơi gian” khi giả vờ vấp té để làm đổ nước vào bếp lửa của đội Mạc Văn Khoa – Bạch My. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã bị “nghiệp quật” khi chính bếp đội cô cũng không thể cháy. Đến nước này, Lê Hùng phải “bỏ hết tự trọng” đi xin lửa bên bếp đội bạn.

Phần về Mạc Văn Khoa, anh bị Bạch My than phiền trách móc vì quá ga lăng, lo giùm chuyện đối thủ. Trong khi bếp đội mình chưa kịp cháy, Mạc Văn Khoa đã hào phóng qua giúp Ninh Dương Lan Ngọc thổi lửa. Bởi vậy anh chàng rất sửng sốt lẫn thất vọng khi bị đàn chị “chơi khăm” bằng màn té nước.



Ngoài phần nấu ăn, các nghệ sĩ cũng tham gia vào trò chơi bịt mắt bắt lợn cực hài hước vui nhộn trước sự chứng kiến của đông đảo bà con tại đây. Một lần nữa, đội Lê Hùng – Lan Ngọc lại ăn gian trắng trợn khi chàng youtuber bất chấp mở bịt mắt.



Sau những phút loay hoay tìm, đuổi bắt lẫn vấp ngã, cuối cùng hai đội cũng bắt được 2 chú lợn. Tuy nhiên, Lê Hùng bị dân tình “lên án” khi không biết cách ẵm lợn khéo léo như Bạch My.

Ngoài 2 món bánh chưng đen – khâu nhục được làm bởi các nghệ sĩ, Ẩm Thực Kỳ Thú tập 2 còn giới thiệu đến khán giả nhiều đặc sản ở Lạng Sơn như: bánh áp chao, bánh cuốn trứng, bánh cao sằng, vịt quay lá mắc mật,… Đây là những gợi ý thú vị dành cho những tín đồ đam mê du lịch và ẩm thực./.