MC “Chúng tôi là chiến sĩ” tung ảnh cưới ngọt ngào với BTV thời sự

MC Đức Bảo và BTV Bùi Phương Thảo sẽ kết hôn sau một quãng thời gian yêu nhau. Bùi Phương Thảo kém Đức Bảo 5 tuổi. Lần đầu tiên Đức Bảo gặp Phương Thảo là qua công việc. Còn với Phương Thảo, cô đã "rớt" tim khi trông thấy Đức Bảo rảo bước qua ngã tư Tràng Thi - Quang Trung". Bộ ảnh cưới của cặp đôi có tên "The story of us", kể lại hành trình yêu nhau để tiến tới hôn nhân. MC Đức Bảo chia sẻ, bộ ảnh cưới này được thực hiện rất kỳ công và tốn hẳn 2 lần đi chụp cùng hàng trăm đạo cụ, hàng chục góc máy... Đức Bảo là MC của chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ", còn Bùi Phương Thảo làm BTV mảng thời sự của Đài truyền hình Quốc hội. Nói về lễ cưới sắp tới, Đức Bảo hài hước: "Vượt qua "khủng hoảng tiền hôn nhân", chúng tôi hào hứng dắt tay nhau vào cuộc khủng hoảng "tiền tệ" cho đám cưới sắp tới". Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào giữa tháng 4 tới./.

