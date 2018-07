Miko Lan Trinh lên đường dự thi Lady of Brilliancy International 2018

Miko Lan Trinh đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường sang Đài Loan tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế mang tên Lady of Brilliancy International 2018 - Hoa tỉ Sắc đẹp Quốc tế 2018. Đại diện Việt Nam tham gia Lady of Brilliancy International 2018 - Hoa tỉ Sắc đẹp Quốc tế 2018 gây ấn tượng ngay tại sân bay khi diện trang phục áo dài màu hồng pastel dịu dàng điểm xuyến ngọc trai của nhà thiết kế Brian Võ với một thần thái tự tin, rạng ngời. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi nhan sắc tầm cỡ quốc tế, Miko Lan Trinh đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho lần chinh chiến này. Miko Lan Trinh mang theo khối lượng hành lý “khủng” hơn 50 kg với số lượng trang phục được chuẩn bị tỉ mỉ và chu đáo. Người đẹp mang sang Đài Loan nhiều trang phục khác nhau để chuẩn bị cho cuộc thi như trang phục dạ hội, trang phục dân tộc, trang phục tiệc cocktail, trang phục hàng ngày, trang phục tham gia các phần thi phụ, trang phục truyền thống áo dài cùng nhiều phụ kiện, giày dép các loại… Miko Lan Trinh cho biết cô đã tỉ mỉ lên danh mục cho từng bộ trang phục sẽ xuất hiện trong các sự kiện của cuộc thi. Miko Lan Trinh đã bắt tay ngay vào việc trao dồi kiến thức thường thức, tập luyện catwalk, tập luyện yoga, cũng như luyện tập thể dục và gym để có một thân hình khỏe khoắn, vóc dáng cân đối cùng với thần thái rạng ngời, tươi mới để tự tin dành được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này. Vốn xuất thân từ Đại học Ngoại thương TP.HCM, ngoại ngữ là sở trường của nữ MC song ngữ này nên cô rất tự tin trong việc giao tiếp cùng bạn bè năm châu. Người đẹp khẳng định sẽ cố gắng để hình ảnh đại diện Việt Nam luôn chỉnh chu, thân thiện và để lại hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế cũng như gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo cũng như ban tổ chức. Ra sân bay tiễn Miko Lan Trinh có người thân, bố mẹ, bạn bè và người hâm mộ của cô, mọi người không quên dành những lời chúc tốt đẹp đến người đẹp, hy vọng cô sẽ bản lĩnh để chinh phục hành trình sắp tới tại cuộc thi Lady of Brilliancy International 2018./.

