Minh Tú tung bộ ảnh Giáng sinh nóng bỏng, “đốt mắt” người xem

Mới đây, Minh Tú vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới nhân dịp Giáng sinh. Bộ ảnh cũng là món quà về mặt tinh thần Minh Tú muốn gửi tới những người hâm mộ luôn theo dõi, quan tâm cũng như ủng hộ con đường hoạt động của Minh Tú trong năm 2017. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những cô gái cá tính của thập niên 90, bộ ảnh khoe trọn hình thể gợi cảm của nữ giám khảo The Look 2017. Phần thể hiện của Minh Tú bao gồm cả vẻ quyến rũ, nổi loạn nhưng vẫn không kém phần dễ thương, sang trọng. Trang phục chủ yếu được phối chọn với tông màu đỏ đen làm nổi bật màu sắc của đêm tiệc Noel, đồng thời phô diễn vẻ đẹp nóng bỏng của Siêu mẫu châu Á. Bộ hình được thực hiện với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia, chuyên gia trang điểm Tee Lê – một người bạn thân thiết của Minh Tú. Lối trang điểm ấn tượng, tận dùng màu son môi đỏ bầm – đen và màu mắt đậm càng khiến cô thêm phần gợi cảm. Những hình ảnh này cũng đánh dấu một năm 2017 với nhiều hoạt động tạo dấu ấn của Minh Tú. Khởi đầu với cuộc thi Asia’s Next Top Model. Bằng sự chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng, Minh Tú trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên và duy nhất giành suất vào chung kết của cuộc thi và giành giải Á quân. Sau danh hiệu Siêu mẫu châu Á, cô tiếp tục ghi dấu với phần thể hiện gây tiếng vang tại Gương mặt Thương hiệu 2017. Tuy chưa may mắn giành ngôi vị cao nhất, Minh Tú cùng team của mình cho khán giả chiêm ngưỡng hình ảnh một nữ siêu mẫu thẳng thắn, hết mình vì học trò. Minh Tú còn vinh dự tác nghiệp tại sự kiện ra mắt bom tấn “Thor: Ragnarok” tại Úc. Cô mang đến hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại, năng động trên thảm đỏ sự kiện, và cả trong màn phỏng vấn trực tiếp cùng nam tài tử Chris Hemsworth.

Mới đây, Minh Tú vừa tung ra bộ ảnh thời trang mới nhân dịp Giáng sinh. Bộ ảnh cũng là món quà về mặt tinh thần Minh Tú muốn gửi tới những người hâm mộ luôn theo dõi, quan tâm cũng như ủng hộ con đường hoạt động của Minh Tú trong năm 2017. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những cô gái cá tính của thập niên 90, bộ ảnh khoe trọn hình thể gợi cảm của nữ giám khảo The Look 2017. Phần thể hiện của Minh Tú bao gồm cả vẻ quyến rũ, nổi loạn nhưng vẫn không kém phần dễ thương, sang trọng. Trang phục chủ yếu được phối chọn với tông màu đỏ đen làm nổi bật màu sắc của đêm tiệc Noel, đồng thời phô diễn vẻ đẹp nóng bỏng của Siêu mẫu châu Á. Bộ hình được thực hiện với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia, chuyên gia trang điểm Tee Lê – một người bạn thân thiết của Minh Tú. Lối trang điểm ấn tượng, tận dùng màu son môi đỏ bầm – đen và màu mắt đậm càng khiến cô thêm phần gợi cảm. Những hình ảnh này cũng đánh dấu một năm 2017 với nhiều hoạt động tạo dấu ấn của Minh Tú. Khởi đầu với cuộc thi Asia’s Next Top Model. Bằng sự chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng, Minh Tú trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên và duy nhất giành suất vào chung kết của cuộc thi và giành giải Á quân. Sau danh hiệu Siêu mẫu châu Á, cô tiếp tục ghi dấu với phần thể hiện gây tiếng vang tại Gương mặt Thương hiệu 2017. Tuy chưa may mắn giành ngôi vị cao nhất, Minh Tú cùng team của mình cho khán giả chiêm ngưỡng hình ảnh một nữ siêu mẫu thẳng thắn, hết mình vì học trò. Minh Tú còn vinh dự tác nghiệp tại sự kiện ra mắt bom tấn “Thor: Ragnarok” tại Úc. Cô mang đến hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại, năng động trên thảm đỏ sự kiện, và cả trong màn phỏng vấn trực tiếp cùng nam tài tử Chris Hemsworth.