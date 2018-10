Mỹ nhân “50 sắc thái” khoe sắc trên thảm đỏ với đầm lấp lánh hàng hiệu

Dakota Johnson cùng bà ngoại - nữ diễn viên Tippi Hedren, 88 tuổi đã có mặt tại buổi công chiếu ra mắt phim "Suspiria" ở ArLight Cinerama Dome, Hollywood vào tối 24/10 vừa qua. Mỹ nhân "50 sắc thái" phô diễn đường cong nóng bỏng với chiếc đầm đỏ lấp lánh của thương hiệu thời trang Celine, đeo bông tai Sophie Buhai và giày cao gót Giuseppe Zanotti sang chảnh. Dakota Johnson thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc quyến rũ và trang phục nổi bật. Kiểu tóc mái dài và phong cách trang điểm tự nhiên khiến nữ diễn viên càng thêm trẻ trung. "Suspiria" của đạo diễn Luca Guadagnino là phim kinh dị về Susie, một nghệ sĩ múa trẻ và ngây thơ bị ép diễn một vở bạo lực và kỳ bí. Chia sẻ về vai diễn này, Dakota Johnson cho biết cô phải hoạt động thể chất vất vả hơn so với khi đóng "50 sắc thái". Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1989 từng vướng tin đồn mang thai với bạn trai Chris Martin, song cô đã lên tiếng phủ nhận. Phát biểu trong chương trình The Ellen DeGeneres Show, Dakota Johnson cho biết cô đang có rất nhiều ý tưởng thú vị nhưng không có đứa bé nào cả. Tin đồn người đẹp mang thai đã dấy lên sau khi Dakota Johnson tổ chức một buổi tiệc riêng tư tại căn hộ của bạn trai Chris Martin. Do phía ngoài ngôi nhà được trang trí bằng những chùm bóng bay màu hồng và màu xanh cho nên nhiều người đã hiểu nhầm. Người đại diện sau đó giải thích đó chỉ đơn thuần là tiệc sinh nhật của nữ diễn viên./.

