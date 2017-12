Mỹ nhân Philippines có gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2017 là ai?

Mới đây, trang Independent Critics đã công bố top 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới. Cô đã vượt qua 99 nhan sắc nổi tiếng thế giới như người đẹp Thylane Blondeau của Pháp, người đẹp Đài Loan Tzuyu... Dẫn đầu bảng xếp hạng này, cô là người đẹp Phillippines đầu tiên được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế giới (kể từ năm 1990). Liza sinh năm 1998, cô sở hữu vẻ đẹp lai hai dòng máu, cha cô là người Philippines, mẹ là người Mỹ. Năm 2016, cô cũng đứng thứ 2 trong danh sách này, đứng sau người mẫu, diễn viên người Anh Jourdan Dunn. Theo các nhà phê bình của Independent Critics, "sự duyên dáng, thanh lịch, sự phá cách, táo bạo, vẻ lôi cuốn, tao nhã, điềm đạm, tươi trẻ, giàu hy vọng, có triển vọng" là những tiêu chí để tìm ra người phụ nữ đẹp nhất. Rất nhiều phụ nữ đến từ 40 quốc gia khác nhau trên thế giới. Đáp ứng tối đa những yêu cầu của các chuyên gia, Soberano đã xuất sắc vượt qua 90.000 phụ nữ là người nổi tiếng khắp thế giới. 19 tuổi, Liza đã là gương mặt quen thuộc trong làng mẫu của Philippines. Cô sở hữu gương mặt thon gọn, vừa có sự mãnh liệt, phóng khoáng của phụ nữ phương Tây, vừa mang nét nhu mì, kín đáo của người phụ nữ châu Á. Bên cạnh đó, người đẹp 19 tuổi còn được biết đến với vai trò là diễn viên với hàng loạt bộ phim được đánh giá cao như: "Forevermore", "My ex and whys".. Không những vậy, cô còn thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Đầu tháng 11, cô mới khai trương trung tâm chăm sóc sức khỏe mang tên Wellness ở Tomas Morato, Quezon, Philippines. Soberano tiết lộ, chính dì của cô là người đã truyền cảm hứng để cô phát triển ngành kinh doanh này. Chia sẻ về trung tâm chăm sóc sức khỏe này của mình, Liza Soberano nói rằng cô muốn coi công việc chăm sóc sức khỏe như một suy nghĩ, một lối sống và một nghi thức của bản thân./. 2ff97eb44f808573b7c179bd46f6896b/5a488f90/2017_12_29/yD7ZT4pxW7zTbWruqmnw/The_100_Most_Beautiful_Faces_of_2017.mp4

