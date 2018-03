Mỹ Tâm chịu khói lạnh đến cắt da trong bồn tắm để hoàn thành MV mới

Sau khi ra mắt mới chỉ hơn 24 giờ đồng hồ, MV “Anh chưa từng biết” nhanh chóng trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật và được bàn luận sôi nổi. Số lượt xem MV tăng hơn con số gần 1,5 triệu đi kèm hàng chục ngàn lượt yêu thích, chia sẻ trên mạng xã hội về cú bức phá ngoạn mục từ kỹ thuật quay hình đến những chi tiết góp phần tạo nên một tổng thể hoàn hảo như trang phục, make-up, phụ kiện cho đến đạo cụ được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện MV. Những bối cảnh đẹp, những góc quay cận cảnh lung linh kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào, vũ đạo múa quạt điệu nghệ khiến nhiều người nhận xét đây chính là MV mang sắc màu nghệ thuật đẹp nhất của Mỹ Tâm tính đến thời điểm hiện tại. Nổi bật nhất trong MV là hình ảnh nữ nghệ sĩ nổi tiếng, được hàng triệu người yêu thích nhưng lại sống trong cô quạnh vì cuộc tình không trọn vẹn (do Mỹ Tâm hóa thân) đang ngâm mình trong bồn tắm đặt giữa một không gian sang trọng. Bối cảnh xung quanh cô được bày biện với chiếc tivi, ly rượu cùng làn khói trắng bốc lên từ bồn nước ấm, nhằm giúp khán giả thấu hiểu cảm xúc cô đơn của chính nhân vật. Đây cũng chính là cảnh quay nghệ thuật khiến người hâm mộ bàn tán bởi sự sắp đặt tài tình và góc quay ấn tượng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và D.O.P Diệp Thế Vinh. Tuy nhiên, không như những gì trên màn ảnh, sự thật đằng sau cảnh quay này chắc chắn sẽ làm nhiều người không khỏi chạnh lòng và sốt sắng cho thần tượng. Được biết, để thực hiện một đoạn chỉ có thời lượng 30s trên màn ảnh, Mỹ Tâm đã phải ngâm mình trong làn khói lạnh gần 20 phút trong chiếc bồn tắm do ekip chuẩn bị. Cô chỉ mặc duy nhất một lớp áo trên người. Nhiệt độ lúc này ở mức dưới 0 độ C khiến ekip gặp không ít khó khăn để thực hiện cảnh quay này. “Họa mi tóc nâu” đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của những chiếc khăn tắm để hoàn thành những shoot quay ấn tượng ở phần cuối MV. Dù gần như “đóng băng” trong những lần thực hiện cảnh quay, nữ ca sĩ vẫn quyết tâm tỏ ra bình tĩnh để không làm ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình ghi hình. MV “Anh chưa từng biết” là sản phẩm âm nhạc thứ tư thuộc dự án âm nhạc – album “Tâm 9” của Mỹ Tâm. Hiện tại, MV “Anh chưa từng biết” đã lọt top thịnh hành trên YouTube và liên tục tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng này. Hàng loạt những trào lưu ảnh chế cũng đã bùng nổ lấy cảm hứng từ gương mặt mộc không son phấn của nhân vật chính cùng hình ảnh cô gái Nhật Bản trong MV./.

