Nam Em, Liên Phương gây ấn tượng tại World Miss Tourims Ambassador

Trước đó, Ban tổ chức công bố Nam Em sẽ trình bày 2 tiết mục trong đêm chung kết cuộc thi nhưng do kịch bản đêm chung kết kéo dài nên Ban tổ chức quyết định Nam Em sẽ chỉ trình diễn ca khúc "Don't let me down" ngay phần trình diễn bikini của Top 21 thí sinh Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2018.