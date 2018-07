Nam thần 9 tuổi của “Thư ký Kim” đang gây bão trên mạng xã hội là ai?

Tham gia trong bộ phim đang nổi "Thư ký Kim sao thế?" (“What’s Wrong with Secretary Kim”) của Hàn Quốc, nam diễn viên nhí Moon Woo Jin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong phim, Moon Woo Jin vào vai Phó chủ tịch Lee Young Joon hồi còn nhỏ. Với vẻ ngoài như "nam thần" và lối diễn ấn tượng, ngôi sao nhí đã nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả theo dõi phim. Được biết, Moon Woo Jin sinh năm 2009, ra mắt công chúng vào năm 2016 với bộ phim "Person who gives happiness". Dù mới 9 tuổi và ra mắt được 2 năm, nhưng Moon Woo Jin sớm thể hiện tài năng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cậu bé được biết đến với vai trò diễn viên, MC và người mẫu nhí. Moon Woo Jin thường xuyên được tham gia diễn xuất và xuất hiện cùng các ngôi sao đình đám của Hàn Quốc. Trước "Thư ký Kim sao thế?", Moon Woo Jin từng góp mặt trong các bộ phim: "Come and hug me", "Oh, the Mysterious", "Bad thief, good thief". Ngoài ra, cậu bé còn có nhiều tài năng nghệ thuật khác như chơi đàn, múa ba-lê... Mới 9 tuổi, thần thái, tác phong và tài năng của Moon Woo Jin được đánh giá cao không kém nhiều ngôi sao của Hàn Quốc. Cậu bé cũng được kỳ vọng sẽ trở thành nam thần đình đám của xứ sở kim chi trong tương lai./.

