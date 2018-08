“Nàng thơ xứ Huế” Ngọc Trân đẹp sang trọng, quyền lực với áo dài

Mới đây, Ngọc Trân tung bộ ảnh mới. Nàng thơ xứ Huế khoe vẻ đẹp sang trọng, quyền lực nhưng cũng dịu dàng trong loạt áo dài truyền thống. Những thiết kế được Ngọc Trân lựa chọn để thực hiện bộ ảnh mới mang màu tông màu trầm như đỏ, tím, đen, trắng... góp phần tôn lên vẻ đẹp thuần khiết, đậm chất Á đông của cô. Điểm nhấn của thiết kế lần này là họa tiết hoa, lá được thêu dệt tỉ mỉ mang đậm dấu ấn cung đình. Diện những thiết kế mới, Nàng thơ xứ Huế khiến người đối diện ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp truyền thống, giản dị nhưng đầy sang trọng và quyền lực. Không gian đậm chất hoài cổ tô điểm thêm cho người đẹp. Cô lựa chọn những kiểu tạo dáng đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên được sự cuốn hút thông qua đôi mắt. Người đẹp được nhà thiết kế đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp khi truyền tải được thông điệp mà họ muốn truyền tải thông qua bộ sưu tập. Nói về tình yêu dành cho áo dài của mình, Ngọc Trân tiết lộ phụ nữ Huế ai cũng có cho mình một chiếc dài trong tủ. Người đẹp cho biết áo dài là trang phục mà cô yêu thích nhất bởi nó mang đến cho cô sự tự tin, thoải mái. “Tôi vẫn không quên được cảm xúc của mình khi lần đầu tiên được mặc chiếc áo dài trắng vào năm lớp 10. Ngay từ lúc đó tôi đã cảm thấy rất yêu quý và muốn gắn bó với tà áo dài. Điều may mắn là sau này tôi có nhiều cơ hội để quảng bá quốc phục của dân tộc đến bạn bè quốc tế”, Ngọc Trân chia sẻ. Ngọc Trân khẳng định việc khoác lên mình chiếc áo dài không chỉ là niềm vui mà đó còn là niềm tự hào khi mình là người con gái Việt. Đó cũng là cách cô góp phần giữ gìn vẻ đẹp truyền thống của dân tộc. Với mong muốn mỗi phụ nữ Việt sở hữu ít nhất một chiếc áo dài, Hoa khôi du lịch Huế cho ra mắt thương hiệu “Áo dài Nàng thơ” vào ngày 18.8.2018 ở Sài Gòn. Sở dĩ, Ngọc Trân đặt tên cho thương hiệu áo dài của mình là Nàng thơ vì đó là tên gọi gắn liền với cô trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, những thiết kế này được tạo nên từ nghệ nhân gốc Huế, được may bằng chất liệu đa dạng và đính kết thủ công. “Đây sẽ là cơ hội để tôi được làm việc với niềm đam mê và cũng là cơ hội để truyền cảm hứng về tình yêu áo dài đến những khán giả đã luôn yêu mến và ủng hộ tôi từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật”. Thời gian qua, Ngọc Trân gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ khi xuất hiện trong dự án Nàng thơ xứ Huế. hia sẻ về cơ duyên đến với dự án này, Ngọc Trân cho biết bản thân cô luôn có ý thức giữ gìn những nét riêng của người con gái xứ Huế ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi đạt danh hiệu Người đẹp du lịch Huế, cô có nhiều cơ hội hơn để thực hiện đam mê quảng bá văn hoá Huế nói chung và văn hoá, du lịch của đất nước nói riêng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Cảm nhận được điều đó, hai đạo diễn Namcito và Bảo Nhân quyết định mời cô tham gia dự án đặc biệt này. “Đây vừa là điều rất may mắn và cũng rất vinh dự đối với một người yêu văn hoá như tôi bởi tôi được là chính mình, là người con gái xứ Huế đem những tinh hoa văn hoá địa phương mình để lan toả với bạn bè”. Nói về việc chuyển hướng sang lĩnh vực điện ảnh, Nàng thơ xứ Huế tiết lộ cô đang cố gắng rèn luyện cũng như học các lớp diễn xuất để có nền tảng cho các dự án sắp tới./.

