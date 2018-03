Ngắm dàn chị/em xinh như hotgirl của các sao Hàn

Choi Soo Jin - chị gái Sooyoung (SNSD): Là một diễn viên nhạc kịch, Soo Jin sở hữu nhan sắc và tài năng không hề thua kém cô em gái. Soo Jin là gương mặt quen thuộc trong nhiều vở kịch nổi tiếng của Hàn Quốc. Em gái của CL - Lee Ha Rin: Mặc dù kém CL 5 tuổi nhưng sự nổi tiếng Lee Ha Rin cũng ngang bằng chị gái. Cô được biết đến như một nhân vật nôit tiếng trên mạng xã hội. Son Sae Eun - chị gái Naeun (Apink): Son Sae Eun không chỉ được biết đến với ngoại hình xinh đẹp mà còn bởi tài năng thể thao của cô nàng. Sae Eun không muốn trở thành nghệ sĩ như em gái mà cô định hướng sẽ trở thành một "tay" golf chuyên nghiệp. Chị gái của Momo (TWICE) - Hana: Hana là một dancer khá nổi tiếng ở Nhật. Cô là một thành viên trong The Crew ở thành phố Osaka, Nhật Bản. Chị gái Rosé (BLACKPINK) - Alice Park: Alice Park nhận được nhiều lời khen ngợi từ fan Hàn vì ngoại hình xinh đẹp không thua kém các thần tượng Kpop. Thậm chí, cô còn được người hâm mộ khen xinh hơn em gái nổi tiếng của mình. Chị gái của Heo Youngji: Chị gái của Heo Youngji được biết đến sau khi tham dự một sự kiện vào năm 2016. Không thể phụ nhận được vẻ xinh đẹp và gợi cảm của cô nàng. Chị gái của Soyou (SISTAR) - Kang Bo Kyung: Hai chị em Soyou sở hữu ngoại hình khá giống nhau. Thậm chí, không ít người không thể nhận ra ai là chị, ai là em. Em gái của Nara (HELLO VENUS): Em gái của Nara sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Cô thường xuyên khoe ảnh hai chị em vui vẻ bên nhau trên các trang mạng xã hội. Chị gái của Doyeon (Weki Meki): Không thể phủ nhận rằng chị gái và anh trai của Doyeon đều rất đỗi xinh đẹp khi nhìn vào bức ảnh này./.

