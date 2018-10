Ngắm Mỹ Tâm đẹp dịu dàng, lãng mạn giữa tiết trời thu Hàn Quốc

Vậy là chỉ còn hơn 24 giờ nữa, liveshow đầu tiên của Mỹ Tâm tại Hàn Quốc mang tên “First Love” sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h ngày 20/10. Mới đây, nữ ca sĩ đã đáp máy bay đến Seoul để chuẩn bị cho các công tác trước đêm nhạc. Diện áo trendcoat đen đơn giản, nữ ca sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bay từ Việt Nam sang để xem chương trình. Cô tranh thủ dạo phố và nghỉ ngơi sau chuyến bay trước khi cùng ekip đến sân vận động Jangchung để kiểm tra sân khấu, âm thanh và ráp chương trình. Đến hiện tại, toàn bộ các hàng vé gần sân khấu đã được lấp kín. Hơn 4.000 vé cũng đã gần như “cháy” sạch khiến nhiều khán giả phải chấp nhận mua vé ở những khán đài xa hơn để thưởng thức đêm nhạc. Nhiều khán giả Việt may mắn hơn vì đã đặt vé từ đầu tháng 10 để được chiêm ngưỡng thần tượng ở những vị trí gần sát sân khấu chính. Tuy nhiên, ban tổ chức chương trình cho biết, sân vận động Jangchung có sức chứa 4.000 người được thiết kế theo chuẩn quốc tế để dù người xem dù ở bất cứ vị trí nào cũng sẽ thưởng thức được trọn vẹn âm thanh sống động. Mỹ Tâm cho biết, cô thực sự xúc động khi không chỉ có những khán giả ở Việt Nam đã sắp xếp công việc để bay sang Hàn Quốc xem show diễn mà một số doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã chủ động liên hệ với ban tổ chức để mua vé dành tặng cho các công nhân người Việt. Chính tình cảm của khán giả sẽ là nguồn động lực lớn giúp cô bùng nổ cùng những cảm xúc thăng hoa trong đêm nhạc riêng đầu tiên của mình tại đất nước Hàn Quốc. Liveshow "First Love" sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 20/10. Toàn bộ kịch bản chương trình và âm nhạc sẽ do chính nữ ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Cho Sung Jin đồng đảm nhiệm. Những hình ảnh đẹp của Mỹ Tâm tại Hàn Quốc...

Vậy là chỉ còn hơn 24 giờ nữa, liveshow đầu tiên của Mỹ Tâm tại Hàn Quốc mang tên “First Love” sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h ngày 20/10. Mới đây, nữ ca sĩ đã đáp máy bay đến Seoul để chuẩn bị cho các công tác trước đêm nhạc. Diện áo trendcoat đen đơn giản, nữ ca sĩ ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bay từ Việt Nam sang để xem chương trình. Cô tranh thủ dạo phố và nghỉ ngơi sau chuyến bay trước khi cùng ekip đến sân vận động Jangchung để kiểm tra sân khấu, âm thanh và ráp chương trình. Đến hiện tại, toàn bộ các hàng vé gần sân khấu đã được lấp kín. Hơn 4.000 vé cũng đã gần như “cháy” sạch khiến nhiều khán giả phải chấp nhận mua vé ở những khán đài xa hơn để thưởng thức đêm nhạc. Nhiều khán giả Việt may mắn hơn vì đã đặt vé từ đầu tháng 10 để được chiêm ngưỡng thần tượng ở những vị trí gần sát sân khấu chính. Tuy nhiên, ban tổ chức chương trình cho biết, sân vận động Jangchung có sức chứa 4.000 người được thiết kế theo chuẩn quốc tế để dù người xem dù ở bất cứ vị trí nào cũng sẽ thưởng thức được trọn vẹn âm thanh sống động. Mỹ Tâm cho biết, cô thực sự xúc động khi không chỉ có những khán giả ở Việt Nam đã sắp xếp công việc để bay sang Hàn Quốc xem show diễn mà một số doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã chủ động liên hệ với ban tổ chức để mua vé dành tặng cho các công nhân người Việt. Chính tình cảm của khán giả sẽ là nguồn động lực lớn giúp cô bùng nổ cùng những cảm xúc thăng hoa trong đêm nhạc riêng đầu tiên của mình tại đất nước Hàn Quốc. Liveshow "First Love" sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 20/10. Toàn bộ kịch bản chương trình và âm nhạc sẽ do chính nữ ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Cho Sung Jin đồng đảm nhiệm. Những hình ảnh đẹp của Mỹ Tâm tại Hàn Quốc...