Ngắm nhan sắc thí sinh có gương mặt đẹp nhất dừng thi Hoa hậu Việt Nam

Mới đây, đại diện của Nguyễn Ngọc Nữ cho biết cô quyết định dừng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Đại diện của cô cho biết: "Thời gian này lịch trình công việc của Ngọc Nữ có nhiều thay đổi, phụ thuộc vào đối tác, vì thế mà cô không thế thu xếp trọn vẹn gần 3 tháng để tham gia cuộc thi HHVN 2018 theo lịch trình của BTC". Chia sẻ về quyết định này, Nguyễn Ngọc Nữ tâm sự: "Nhiều người cũng hỏi tôi: “ Có nuối tiếc không?”. Tiếc chứ!! Bởi thời điểm hiện tại tôi tin mình có đủ kinh nghiệm, kĩ năng và các yếu tố cần thiết để có cho mình một vị trí cao ở đấu trường nhan sắc này. Ngọc Nữ từng gây dấu ấn với nhan sắc rạng rỡ khi có mặt tại vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô cũng từng được biết đến khi lọt vào Top 10 chung cuộc và cũng là cô gái có gương mặt đẹp nhất Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Nguyễn Ngọc Nữ sinh năm 1994 tại Nghệ An. Cô có số đo ba vòng 82-63-88. Gần đây, Ngọc Nữ trở thành gương mặt gây ồn ào trên mạng xã hội sau nghi vấn hẹn hò tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức. Trên trang cá nhân, người đẹp 24 tuổi thường thể hiện tình cảm dành cho đội tuyển bóng đá Sông Lam Nghệ An. Ngắm nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời của Nguyễn Ngọc Nữ Bên cạnh đó, thí sinh Công Lê Minh Hương (sinh năm 1996) cũng gửi đơn tới Ban Tổ chức xin phép không tham gia vòng Chung khảo phía Bắc với lý do cá nhân và đã được Ban Tổ chức chấp thuận./.

