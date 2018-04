Ngắm nhan sắc xinh đẹp của loạt người nổi tiếng khi “đổi giới tính“

Ít ai ngờ rằng Ryan Gosling lại có thể hóa thành một người phụ xinh đẹp đến vậy. Thậm chí phiên bản nữ này của anh còn có thể "cạnh tranh" giành vai nàng Mia trong "La La Land". Với phiên bản chuyển đổi giới tính này, Donald Trump có thể sẽ trở thành bạn thân của Angela Merkel hoặc Theresa May? Nếu là một cô gái xinh đẹp thế này, liệu Leonardo DiCaprio có giành được giải Oscar cho vai diễn xuất sắc nhất trong "The Revenant" hay không? Phiên bản nữ này trông có vẻ ít dữ dằn và nghiêm túc hơn so với phiên bản thực của Vladimir Putin. Không thể tin được khi hóa thân thành phụ nữ, George Clooney ở tuổi 56 lại có thể xinh đẹp và trẻ trung đến vậy. Anh chàng Batman không ngờ cũng có những giây phút “giả gái” xuất thần như thế này. Sở hữu một gương mặt sắc lạnh, có lẽ phiên bản nữ này của Jason Statham sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho vai diễn Bond Girl cho bộ phim Điệp Viên 007 nổi tiếng. Bất ngờ trước phiên bản nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ của Bradley Cooper. Cuối cùng, mong ước được sánh vai với “họa mi nước Anh” Adele của Ed Sheeran cũng đã thành hiện thực. Robert Pattinson đẹp rạng ngời hơn bao giờ hết với phiên bản nữ ấn tượng.

