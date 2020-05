Ngỡ ngàng mức cát-xê của bà cả Kim Hee Ae trong “Thế giới hôn nhân”

Trong chương trình "Rumor Has It" của Chanel A, giới chuyên môn tiết lộ mức thù lao của nữ diễn viên Kim Hee Ae nhận được từ vai diễn bác sĩ Ji Sun Woo của bộ phim đình đám "Thế giới hôn nhân" (The World of the Married).

Nữ hoàng phim ngoại tình có mức catxe khá khiêm tốn sơ với các diễn viên đình đám khác.

Nữ diễn viên đã đồng ý mức catxe 70 triệu won (hơn 1,3 tỉ đồng) cho mỗi tập phim. Theo đó, sau 16 tập phim, Kim Hee Ae bỏ túi tổng 12 tỷ won (khoảng 23 tỷ đồng). Đây là mức catxe cao nhưng so với các nữ diễn viên đình đám khác như Song Hye Kyo, Son Ye Jin, Jeon Ji Hyun,...từng nhận trước đây thì mức thù lao này khá khiêm tốn so với năng lực diễn xuất ấn tượng của Kim Hee Ae.

Ngay khi thông tin này được đăng tải, người hâm mộ bộ phim "Thế giới hôn nhân" không khỏi bất ngờ. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên xứng đáng được nhận hàng tỉ won cho mỗi tập khi thể hiện quá xuất sắc vai diễn nội tâm phức tạp. Mặc dù "Thế giới hôn nhân" còn đang tiếp tục chiếu nhưng Kim Hee Ae đã lọt danh sách đề cử giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" của năm.

Hiện bộ phim "Thế giới hôn nhân" đang đi đến những tập cuối với loạt tình tiết lật ngược tình thế gay cấn. Với mức rating kỷ lục, phim đã nhanh chóng vượt qua "SKY Castle", trở thành bộ phim có mức rating cao nhất trong lịch sử các đài cáp tính tới thời điểm hiện tại./.