Ngọc Khánh hội ngộ Diễm My, cùng diện váy hoạ tiết rồng rực rỡ

Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh vừa trở về Việt Nam để tham gia một vài sự kiện, gặp gỡ bạn bè sau thời gian sống tại Mỹ. Trong buổi dạo phố cuối tuần qua, Ngọc Khánh chọn phom váy chữ A thoải mái, trẻ trung với phần tay lửng của NTK Đỗ Mạnh Cường. Bộ trang phục được tạo điểm nhấn bằng hoạ tiết rồng với 7 tông màu đan lồng vào nhau theo hiệu ứng loang màu đậm, nhạt độc đáo. Đặc biệt, Ngọc Khánh sinh năm 1976, cũng là tuổi rồng. Trong cuộc dạo phố này, Ngọc Khánh hội ngộ "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My và "nàng thơ xứ Huế" Ngọc Trân. Diễn viên Diễm My diện váy suông, rộng, tay chồm với hoạ tiết rồng màu vàng truyền thống. Diễm My là đàn chị của Ngọc Khánh, hơn Hoa hậu Việt Nam 1998 tới 14 tuổi. Ngọc Khánh chụp ảnh cùng Ngọc Trân. Ngọc Trân chọn thiết kế dáng suông, tay chồm có hoạ tiết màu đỏ hồng nổi bật, trẻ trung hơn. Người đẹp 9X tinh tế, giúp điểm nhìn tập trung hoàn toàn vào trang phục khi dùng kính, túi xách và giày đều có màu đen. Ngọc Trân và Diễm My. Cả hai cùng nhau vui vẻ dạo phố./.

