Nhạc sĩ Anh Quân: Muốn tạo tiếng nói cho nhạc công

“The BandFest 2018” có sự góp mặt của nghệ sĩ quốc tế: Nguyên Lê và band; các ban nhạc trẻ tài năng đến từ Việt Nam như Jazz Glory, Yellow Star Big Band, PB Nation và Màu nước band cùng hai khách mời ca sĩ Mỹ Linh và nữ ca sĩ người Thụy Điển Anna Hogberg.

Ban nhạc đang bị lép vế

Theo nhạc sĩ Anh Quân, các ban nhạc Việt đã có một thời kỳ hoàng kim khi họ giữ vai trò định hướng, tiên phong mở ra các xu hướng âm nhạc mới. Nhưng hiện nay, âm nhạc Việt Nam đang ở trong tình trạng mất cân bằng khi nhạc công, người phối khí, các ban nhạc hoạt động có phần lép vế so với ca sĩ. Nhạc công, ban nhạc hiện nay hầu như chỉ làm nền cho ca sĩ, là thành phần phụ trên sân khấu. Tại thị trường nhạc Việt, catse của nhạc công thấp hơn ca sĩ rất nhiều. Ngay như catse của nhạc công nổi tiếng thế giới Nguyên Lê đôi khi còn thấp hơn ca sĩ.

Vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân và ban nhạc.

Có lẽ đó là lý do khiến số lượng người theo học nhạc để trở thành nhạc công ngày càng ít đi bởi quá trình học tập của họ khá lâu dài, vất vả, trong khi ra trường khó sống được bằng nghề chứ chưa nói là trở nên nổi tiếng.

Là nhạc sĩ đồng thời là nhạc công, hoạt động trong ban nhạc Anh Em hơn 20 năm, nhận thấy sự bất hợp lý ấy, từ nhiều năm nay, Anh Quân đã ấp ủ ý định tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp cho các ban nhạc. Và năm 2018 là thời điểm chín muồi để The BandFest ra đời. “Nhạc công là xương sống của âm nhạc. Khi lực lượng này không được coi trọng, tạo điều kiện để họ phát triển, nền âm nhạc sẽ chững lại” - nhạc sĩ Anh Quân nhấn mạnh.

Các bạn trẻ hãy biết cách vượt khó

Giám đốc âm nhạc The BandFest 2018 cho rằng, tầm quan trọng của nhạc công trên sân khấu là không thể phủ nhận. Xem một liveshow chỉ có ca sĩ hát, khán giả khó lòng “hấp thụ” từ đầu đến cuối chương trình, mà phải cần đến sự hỗ trợ của ban nhạc. Một bộ phim hay cũng cần có những giai điệu đẹp. Vì vậy, nếu thực sự có tình yêu với âm nhạc, các bạn trẻ phải biết cách vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Lấy ví dụ về tay trống Lê Minh Hiếu, trưởng nhóm Jazz Glory Band. Năm nay mới 20 tuổi, nhưng những gì Hiếu làm được thật đáng nể. Hiếu chơi trống với phong cách phóng khoáng, ngẫu hứng và đôi khi là cả sự nổi loạn của jazz. Đang là sinh viên năm 2 khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng Hiếu đã tham gia nhiều chương trình lớn như Monsoon Music Festival cùng dàn nhạc Maius Philharmonic, cùng Jazz Glory Band tham gia The Band - Nhóm nhạc Việt mùa đầu tiên và làm việc với những nghệ sĩ nổi tiếng của thế giới như Nguyên Lê, Martin Jacobsen, Hakan Rydin… Tại The BandFest 2018, Hiếu sẽ có màn trình diễn trên sân khấu cùng nghệ sĩ Jazz gạo cội Nguyên Lê.

Ngoài Lê Minh Hiếu, những năm gần đây, âm nhạc Việt Nam xuất hiện nhiều ban nhạc indie cùng nhiều nhân tố âm nhạc mới, đầy tiềm năng. Tuy nhiên, do chưa có sân chơi nên họ vẫn loay hoay hoạt động tự phát, chủ yếu trên các diễn đàn online. The BandFest 2018 ra đời sẽ góp phần nâng đỡ các bạn trẻ, giúp các bạn tự tin hơn về con đường đã chọn. Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia The BandFest 2018, nghệ sĩ Nguyên Lê bày tỏ, ông mong muốn truyền kinh nghiệm cho các bạn trẻ.

Anh Quân – Mỹ Linh “vung tiền” làm show để đòi công bằng cho ban nhạc VOV.VN - Nói là “vung tiền” bởi dù biết “The BandFest” sẽ lỗ ít nhất trong 5 năm tới nhưng Anh Quân, Mỹ Linh vẫn quyết thực hiện để đòi lại một sự công bằng.

Không kêu gọi tài trợ, vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân bỏ tiền túi thực hiện chương trình. Dù giá vé được tính toán ở mức hợp lý nhất (có loại vé 300.000 đồng), cả Anh Quân và ca sĩ Mỹ Linh đều nhận định sẽ khó bán vé, vì lâu nay khán giả Việt thường chỉ bỏ tiền nghe ca sĩ hát. Mỹ Linh chia sẻ: “Nếu chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức The BandFest, có lẽ chúng tôi sẽ lỗ 5 năm liên tiếp. Nhưng cuộc sống có nhiều thứ đáng quý hơn tiền bạc, trong đó có đam mê. Với The BandFest, chúng tôi mong muốn tạo một tiếng nói cho nhạc công và đặt nền móng cho một sân chơi chuyên nghiệp cho ban nhạc trong và ngoài nước”.

Nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ, anh mong muốn The BandFest trở thành sân chơi thường niên, dự kiến diễn ra vào tháng 4 hằng năm để mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc chất lượng. Muốn thế, The BandFest rất cần sự ủng hộ của khán giả nước nhà./.