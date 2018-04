Nhan sắc gây tranh cãi của Hoa hậu Kỳ Duyên sau 4 năm đăng quang

Mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên gây sốt trên mạng xã hội khi chia sẻ về việc đã "chỉnh sửa" vòng 1, nhưng phủ nhận đụng chạm dao kéo trên khuôn mặt. Tuy nhiên, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy gương mặt Kỳ Duyên thay đổi theo từng năm tháng kể từ khi cô đăng quang. Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2014 với nhiều bình luận về nhan sắc. Nhan sắc Kỳ Duyên trong các bộ ảnh thực hiện sau khi đăng quang. Có thể thấy vẫn chưa có nhiều điều khác biệt. Nhưng chỉ đến đầu năm 2015, nhan sắc của cô đã có chút thay đổi, gương mặt dường như thon gọn hơn so với lúc đăng quang. Nhưng tại thời điểm đó, nhiều người đã so sánh với hình ảnh Kỳ Duyên mới đăng quang và cho rằng cô đã can thiệp “dao kéo” để có gương mặt thon gọn hơn. Xuất hiện trong một sự kiện đầu năm 2016, Kỳ Duyên lại gây “sóng gió” với chiếc cằm nhọn hoắt, nhô ra khỏi khuôn mặt. So với ảnh thời học sinh, nhan sắc Kỳ Duyên khác một trời một vực. Cũng trong năm 2016, Kỳ Duyên lại khiến dư luận dậy sóng khi xuất hiện với khuôn mặt sưng phồng bất thường. Cô cho biết rằng mình vừa bị sốt nên gương mặt bị sưng. Nhưng tại thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng cô vừa tiêm botox và chất này chưa kịp tan, khiến gương mặt mỹ nhân 9x cứng đờ và sưng phồng. Năm 2017, người đẹp gốc Nam Định xuất hiện với khuôn mặt thon gọn và vóc dáng gầy guộc. Năm 2018, sau gần 4 năm đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên ngày càng xinh đẹp, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Kỳ Duyên luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và thay đổi hình ảnh của mình. Trong bộ ảnh mới gần đây, Kỳ Duyên thử sức với hình ảnh gợi cảm. Bên cạnh vóc dáng quyến rũ, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng gây ấn tượng bởi thần thái tự tin. Có thể nói, sau 4 năm kể từ khi đăng quang, Kỳ Duyên đã "lột xác" khiến nhiều người choáng ngợp./.

