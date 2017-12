Những hình ảnh “để đời” của sao mà người hâm mộ muốn quên

Heather Graham được biết đến với vai trò là một diễn viên điện ảnh Mỹ. Cô có sở trường về loại phim tâm lý pha hài hước. Sofia Vergara là nữ diễn viên kiêm người mẫu Colombia. Cô đóng vai chính trong loạt phim "Modern Family" trên đài ABC. Cameron Diaz là một nữ diễn viên, nhà sản xuất phim và cựu người mẫu người Mỹ. Sự nghiệp của người đẹp bắt đầu từ giới người mẫu và sau đó cô được biết đến với vai diễn Tina Carlyle trong phim "The Mask" một trong những bộ phim hài bom tấn của năm 1994. Blake Lively một nữ diễn viên người Mỹ. Cô nổi tiếng với vai diễn Serena van der Woodsen trong loạt phim truyền hình teen trên đài the CW Gossip Girl,... Jennifer Lawrence là một nữ diễn viên điện ảnh người Mỹ. Cô gặt hái được nhiều thành công vang dội trong sự nghiệp diễn xuất và là một trong những tên tuổi nổi bật nhất Hollywood hiện nay. Brooke Shields là nữ diễn viên kiêm người mẫu người Mỹ. Năm 12 tuổi, cô đã được nhiều người biết đến khi sải bước trên sàn catwalk. Tyra Banks, là một người mẫu Mỹ gốc Phi nổi tiếng với loạt chương trình truyền hình thực tế America's Next Top Model, người chiến thắng giải Emmy cho chương trình talk show. Gwyneth Paltrow là một nữ diễn viên, ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ. Năm 1998, cô giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai chính trong bộ phim "Shakespeare in Love" của đạo diễn John Madden. Jessica Alba là diễn viên Mỹ từng tham gia các phim "Dark Angel", "Honey", "Sin City",... Kate Moss là siêu mẫu người Anh. Ngoài nghề người mẫu, cô cũng tham gia vào nhiều dự án kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Jennifer Aniston là một diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân người Mỹ. Nhờ vai diễn Rachel Green trong loạt phim hài kịch tình huống "Những người bạn" (1994–2004) mà cô thắng một giải Emmy, giải Quả cầu vàng và giải Screen Actors Guild Award. Emma Watson là nữ diễn viên, người mẫu và nhà hoạt động xã hội người Anh. Cô trở nên nổi tiếng sau khi đảm nhận vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên Hermione Granger trong loạt phim "Harry Potter". Charlize Theron là diễn viên điện ảnh, người mẫu thời trang Mỹ gốc Nam Phi. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở Mỹ và trở nên nổi tiếng vào cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000 với các vai diễn trong "The Devil's Advocate" (1997), "Mighty Joe Young" (1998), ... Eva Longoria là một nữ diễn viên điện ảnh và phim truyền hình từng nhận được đề cử Quả Cầu Vàng người Mỹ. Cô nổi tiếng với vai Gabrielle Solis trong bộ phim truyền hình hài kịch "Desperate Housewives" của kênh ABC và vai diễn trong phim "Over Her Dead Body". Kylie Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế Mỹ, là một xu hướng của giới trẻ và cũng là một người mẫu. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong một loạt chương trình truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" trên kênh E!.

