Những người nổi tiếng “ghi điểm” nhờ tích cực hoạt động từ thiện

MC nổi tiếng Ellen DeGeneres là một trong những ngôi sao tích cực tham gia hoạt động từ thiện. Cô thường xuyên quảng bá và nâng cao sự quan tâm đối với căn bệnh ung thư ngực. Ellen cũng là một trong những người lên tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ quyền lợi của động vật và đấu tranh chống ngược đãi động vật. Nữ MC và vợ còn gây quỹ từ thiện bảo vệ động vật hoang dã mang tên cô cùng nhiều tổ chức bảo vệ động vật khác. Miley Cyrus là ngôi sao giải trí làm từ thiện nhiều thứ hai thế giới vào năm 2015 sau Taylor Swift. Cô bắt đầu làm từ thiện kể từ khi đóng phim "Hannah Montana". Cô không chỉ ủng hộ và vận động gây quỹ cho các tổ chức như "Make A Wish", "Amnesty International",... mà còn thành lập tổ chức từ thiện của riêng mình liên kết với Youth Service America có tên là "Get Ur Good On", một tổ chức tạo cơ hội để những người trẻ tuổi có thể tình nguyện đóng góp cho cộng đồng. Nam ca sĩ Harry Style là ngôi sao trẻ luôn nỗ lực ủng hộ các tổ chức từ thiện, nhân đạo. Anh còn quyết định hi sinh mái tóc dài vốn đã trở thành thương hiệu để tham gia ủng hộ tổ chức thiện nguyện "Little Princess Trust" - chuyên cung cấp tóc giả làm từ tóc thật cho những bệnh nhân ung thư rụng hết tóc trong quá trình điều trị. Trong thời gian làm tổng thống Mỹ, Barack Obama đã chi 1,1 triệu USD cho từ thiện, trong khi thu nhập của ông đạt có 10,8 triệu USD. Vợ chồng cựu tổng thống Mỹ cùng nhau gây dựng Quỹ từ thiện mang tên "Barack Obama" nhằm xây dựng một tổ hợp gồm thư viện, bảo tàng, không gian văn phòng và không gian chung cho các hoạt động xã hội. Ông Obama đứng ra thành lập tổ chức “My Brother’s Keeper” với mục đích giúp đỡ những thanh thiếu niên Mỹ thuộc nhóm thiểu số đạt được những ước mơ và hoài bão của mình. Vợ cũ của nam tài tử Brad Pitt có lẽ là một trong những ngôi sao từ thiện nổi tiếng được biết đến nhiều nhất. Quỹ "Maddox Jolie-Pitt" được cô lập ra với nỗ lực giảm thiểu cuộc sống đói nghèo, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và động vật hoang dã tại Campuchia. Bản thân cô đã đóng góp đến 20 triệu USD từ tiền bán ảnh cưới và ảnh các con vào quỹ này. Angelina Jolie hiện là Đặc phái viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. "Nữ hoàng từ thiện" Oprah Winfrey từ lâu đã nổi tiếng với các hoạt động từ thiện phong phú và hào phóng. Oprah sáng lập ba tổ chức là "The Angel Network", "The Oprah Winfrey Foundation", "The Oprah Operating Foundation" quyên góp 100% cho các hoạt động giúp đỡ hàng triệu phụ nữ và trẻ em cơ nhỡ, bệnh tật trên toàn thế giới. Tỷ phú Bill Gates thực hiện phần lớn các khoản quyên tặng của mình thông qua "Bill & Melinda Gates Foudation" - quỹ mà ông và vợ sử dụng để thực hiện các nỗ lực cộng đồng với mục đích nâng cao chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu, và giúp tăng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ thông tin tiên tiến. Ông đã chuyển hơn 700 triệu cổ phiếu Microsoft trị giá khoảng 50 tỷ USD vào quỹ này. Taylor Swift luôn đứng đầu danh sách các ngôi sao chăm làm từ thiện nhất thế giới trong nhiều năm liên tục. Giọng ca "Delicate" từng quyên góp 4 triệu USD cho bảo tàng Country Hall of Fame, 150.000 USD cho một trường học bị thiên tai tàn phá… Với kỷ lục bán chạy của bộ sách "Harry Potter", J.K. Rowling đã được tạp chí Forbes tôn vinh là tỷ phú văn học đầu tiên của nhân loại. Tuy nhiên bà đã quyên góp hơn 160 triệu USD từ tiền bán sách vào tổ chức từ thiện lớn nhất mà Rowling tạo dựng là Quỹ Lumos (LF). Đây là tổ chức từ thiện bảo vệ trẻ em vô gia cư với mong muốn các em có thể được giáo dục bình đẳng như bao trẻ em khác. LeBron James, vận động viên bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới cũng xây dựng Quỹ LeBron James Family Foundation nhằm hỗ trợ cho các học sinh có thể hoàn thành chương trình cấp ba. Các chương trình từ thiện kết hợp với thể thao do James bảo trợ tới nay đã thu hút được hơn 1.000 học sinh ở Mỹ. Nam tài tử điển trai George Clooney là một nhà từ thiện rất hảo tâm. Clooney là người đồng sáng lập quỹ "Not On Our Watch", hỗ trợ cho những vùng đói nghèo tại Mianmar, Darfur (Sudan) và Zimbabwe. Ông cũng liên tục tổ chức các chiến dịch, kêu gọi những bạn bè nổi tiếng của mình góp tiền cho mục đích từ thiện. Nam ca sĩ Elton John là một trong những người ủng hộ lớn nhất với việc nghiên cứu phòng chống AIDS. Danh ca thường xuyên quyên góp cho hơn 50 quỹ từ thiện khác nhau trong nhiều năm qua. Trong số đó, những quỹ được Elton quan tâm liên quan tới các vấn đề như người vô gia cư, nghèo đói, nhân quyền, ung thư, quyền bình đẳng của những người thuộc giới tính thứ ba...

