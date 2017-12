Những sở thích “chẳng giống ai” của loạt sao Hollywood

Angelina Jolie có sở thích ... sưu tập các loại… dao găm. Là một quý ông lịch lãm, "chàng cướp biển" Johnny Depp lại có niềm đam mê với ... búp bê Barbie và các loại búp bê khác. Reese Witherspoon lại "nữ tính" hơn Angelina Jolie khi cô yêu thích ... các loại vải len với màu sắc khác nhau. Tài tử Leonardo Dicaprio có sở thích ... sưu tầm các bức tượng nhân vật trong các bộ phim hành động. Nam diễn viên thậm chí còn bán đấu giá một số bức tượng đó để làm từ thiện. Giống như hình ảnh trong phim "Võ sĩ đạo cuối cùng", Tom Cruise thực sự rất giỏi đấu kiếm. Anh mê mẩn môn thể thao này và thường tập luyện. Tom Hanks thích sưu tập các loại máy đánh chữ cổ. Thậm chí, nam tài tử thường mang theo một chiếc bên mình mỗi khi đi công việc. Nữ diễn viên người Úc - Nicole Kidman có sở thích... ...thu thập những đồng tiền cổ và cất giữ chúng như những báu vật. Will Smith cũng có niềm đam mê với đấu kiếm. Chính Tom Cruise là người đã giới thiệu anh đến với bộ môn thể thao đấu kiếm này. Cũng như bao người phụ nữ khác, Sarah Jessica Parker rất thích đan len. Thậm chí, nữ ca sĩ còn tranh thủ đan những lúc không có cảnh quay trong phim "Sex and the City". Là "Nữ hoàng nhạc Pop" nổi tiếng và sành điệu nhưng Britney Spears lại có niềm đam mê với búp bê. Nữ ca sĩ cho biết, thi thoảng cô hay lấy búp bê ra ngắm. Patrick Dempsey thích sưu tập đồ cổ. Ngoài đồ cổ, anh còn rất thích xem ... đua xe. Kiefer Sutherland yêu thích đàn guitar. Anh có cả một bộ sưu tập guitar hoành tráng. Ryan Seacrest thích sưu tập rượu nho. Anh có thói quen sẽ uống từ 1 đến 2 ly rượu nho sau buổi làm việc bận rộn.

