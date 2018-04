Phạm Thu Hà Sang trọng và cuốn hút khi cover ca khúc kinh điển

Xuất hiện trong chương trình hòa nhạc “The world as one”, Phạm Thu Hà chinh phục người nghe bằng chất giọng chuẩn mực, phong cách sang trọng. Nữ ca sĩ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau qua 2 ca khúc "I deamed a dream” và “You raise me up”. Phạm Thu Hà đã khiến khán giả có mặt tại chương trình không khỏi trầm trồ khi thể hiện chất giọng ngọt ngào, vừa kỹ thuật, vừa đong đầy cảm xúc. Với chủ đề mang đậm ý nghĩa nhân văn, Phạm Thu Hà cho biết cô hy vọng hai ca khúc “I dreamed a dream” và “You raise me up” do mình trình bày sẽ truyền tải đến người nghe những triết lý tuyệt vời về tình bạn tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình. Theo cô, đó là những giá trị sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian. Phần trình diễn của cô còn có sự góp giọng của dàn hợp xướng thiếu nhi rất đáng yêu. Nữ ca sĩ hào hứng chụp hình lưu niệm cùng dàn ca sĩ nhí./.

