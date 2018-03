Quán quân Phạm Lịch: Nếu vẫn nhảy sẽ ảnh hưởng đến khả năng mang thai

Vào một buổi sáng của năm 2016, Phạm Lịch cảm thấy cả bầu trời như sập xuống với nghề nghiệp của mình. Lúc đấy, cô vươn vai, lưng hơi ưỡn về phía trước. “Cả người tôi như sụp xuống, đầu gối khuỵu xuống va phải sàn nhà rất đau. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Cơ thể tôi lúc đó cứ như bị mất phần lưng để gồng người, chống đỡ phần trên”, Phạm Lịch nhớ lại. “Chết rồi, bị gì mà đau quá vậy” – cô gái trẻ tuổi đã phải thốt lên!

Phạm Lịch vốn là vũ công tự do, không qua trường lớp.

Cũng vì còn trẻ tuổi, nên thời điểm ấy, Phạm Lịch chủ quan cho đây chỉ là vào buổi sáng vận động gấp, mạnh quá nên lưng mới phản ứng như vậy. Cô cho qua vì hôm đó phải tập và không có thời gian đi gặp bác sĩ kiểm tra sức khỏe ngay.

Đến khi gặp bác sĩ thì nhận được kết luận bị nghiêng thắt lưng và lão hóa xương. Phạm Lịch có thể đoán được nguyên nhân do chính vì luyện tập không được bài bản. Cô vốn là vũ công tự do, không qua trường lớp. Trước khi đến với Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance) thì Lịch đã có 3 năm nhảy không chuyên. Ép mình tham gia và chỉ với 2 tháng luyện tập, cô gái gốc Bắc đã dốc sức cho cuộc thi. “Mọi thứ cứ gấp rút. Ban ngày thì tập luyện với vũ đoàn để tối chạy show ở các tụ điểm ca nhạc đến 10h đêm. Về nhà nửa đêm lại lao ra luyện ép dẻo xoạc ngang, xoạc dọc. Thức đến 1, 2h sáng mới ngủ là chuyện bình thường”, cô kể.

Bệnh của Phạm Lịch vẫn chưa tiến triển tốt.

Đến hiện tại, bệnh của Phạm Lịch vẫn chưa tiến triển tốt bởi nhiều lý do. Mà quan trọng chính do sự chủ quan của bản thân. Bác sĩ yêu cầu phải điều trị vật lý trị liệu, ăn uống bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để cải thiện chất lượng xương. Cô tự trách: “Tôi tự thấy mình còn lơ là với bản thân quá. Thuốc thang thì thất thường”.

Rồi cô cũng bắt đầu lo khi bác sĩ nhắc nhở việc để lâu sẽ có thể gây khó khăn trong quá trình mang thai. “Bác sĩ yêu cầu tôi ngưng việc nhảy múa để tập trung chữa bệnh để xương có thời gian cân bằng lại. Sau này, nếu có gia đình, sinh con thì vùng xương chậu sẽ được sử dụng rất nhiều. Nhưng hiện vùng này của tôi đang yếu”, cô nói.

Tiết mục do Phạm Lịch biên đạo đã giúp Hương Giang giành giải Tài năng ở Hoa hậu Chuyến giới Quốc tế.

Gương mặt luôn rạng rỡ và không muốn mọi người phải lo lắng. Cô nữ vũ công yêu nghề kiên quyết theo nghề. “Đây là thứ giúp tôi trong cuộc sống về cả tinh thần lẫn vật chất. Nghề đã giúp tôi lo được cho cả bản thân lẫn gia đình. Giờ đây nếu nói bỏ nghề thì không. Tôi vẫn sẽ đeo đuổi. Tôi chỉ trách bản thân vô dụng vì còn nhiều thứ muốn làm lắm. Bỏ cuộc không có trong đầu của tôi!”, Phạm Lịch khẳng định.

Hiện cô tham gia chương trình Trời sinh một cặp - một chương trình ca hát có yếu tố dàn dựng trên sân khấu ghi hình. Phạm Lịch ở cùng đội với ca sĩ Phạm Anh Khoa. Không vì lý do sức khỏe mà bỏ bê hay xao lãng đội hình. Cô vẫn cố gắng cống hiến hết sức mình cho khán giả. “Giờ thì tôi nhận ra sức khỏe là đáng quý nhất. Tôi đang cố gắng dành cho bản thân nhiều điều tốt hơn. Tôi cố gắng uống thêm sữa, thuốc tốt để cơ thể cải thiện phần nào hay phần ấy”.

Khán giả biết đến Phạm Lịch nhiều hơn từ sau thành công vang dội ở cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy (So you think you can dance) năm 2014. Hồi ấy, cô được dự đoán sẽ trở thành quán quân bởi những màn biểu diễn đầy sức thuyết phục, có hồn và nhiều nỗ lực cố gắng. Tuy nhiên, ngôi vị quán quân chưa mỉm cười với Phạm Lịch.

Gần đây, Phạm Lịch xuất hiện nhiều trong các chương trình truyền hình. Và may mắn đã mỉm cười khi cô đoạt được danh hiệu quán quân Bước nhảy ngàn cân 2015, quán quân Thử thách người nổi tiếng 2015 và chiến thắng cuộc thi Hoán đổi 2016. Và tham gia biên đạo cho nhiều nghệ sĩ nổi tiêng của Việt Nam. Mới đây, tiết mục do Phạm Lịch biên đạo đã giúp Hương Giang giành giải Tài năng ở cuộc thi Hoa hậu Chuyến giới Quốc tế; góp phần đưa Việt Nam lần đầu đăng quang ngôi vị cao nhất./.

