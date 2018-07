“Quý cô” Khánh Linh The Face đẹp trang nhã và dịu dàng trong BST mới

Mới đây, Khánh Linh đánh dấu sự trưởng thành của mình trong bộ ảnh mới. Diện thiết kế của Đỗ Long, người đẹp thoát khỏi hình ảnh hot girl để hướng đến vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Khánh Linh trông như một quý cô công sở lịch lãm và đầy kiêu kỳ. Học trò Minh Tú lựa chọn kiểu váy bó sát, khoét sâu ở phần ngực để khoe hình thể “vạn người mê” nhưng không hề phản cảm. Màu sắc chủ yếu trong các trang phục lần này là trắng, đen và xanh. Các thiết kế gây chú ý bởi chi tiết xếp ly tinh tế kết hợp với những điểm cách điệu ở phần cổ, tay và chân váy, phù hợp với những cô nàng hiện đại. Đặc biệt, họa tiết in 3D được Đỗ Long tận dụng triệt để trong những thiết kế lần này với những chiếc váy tông màu pastel mang đến sự mới lạ nhưng cũng không kém phần sang trọng. NTK đã khéo léo trong những chi tiết nhỏ, ở cả những đường cắt xẻ và cả những phụ kiện đi kèm như thắt lưng đính nơ để tăng thêm độ nữ tính cho người mặc. Khánh Linh cũng làm mới mình với những chiếc váy khoét ngực hoặc chiếc đầm hai dây để khoe vẻ đẹp gợi cảm. Học trò Minh Tú lựa chọn kiểu trang điểm đơn giản với điểm nhấn ở môi và mắt, thu hút người đối diện. Dù không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng nhờ việc tận dụng những chiếc váy bó sát, váy chữ A đã giúp Khánh Linh ăn gian được chiều cao, khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi trước nhan sắc chín mùi của cô sau thời gian tập trung cho các dự án nghệ thuật. Biểu cảm cuốn hút của cô nàng cũng được đánh giá cao trong bộ ảnh lần này. Những sản phẩm lần này vẫn giữ được những đặc trưng cơ bản trong trang phục của NTK, đặc biệt là trung thành với dòng thời trang ứng dụng (ready to wear). Mới đây, Đỗ Long gây tiếng vang với những thiết kế mới trong show diễn "Into The Dark" . Các bộ sưu tập trong sự kiện đều lấy cảm hứng từ những người phụ nữ dám sống trọn với đam mê, yêu chân thành, yêu hết mình và không ngừng khám phá bản thân./.

Mới đây, Khánh Linh đánh dấu sự trưởng thành của mình trong bộ ảnh mới. Diện thiết kế của Đỗ Long, người đẹp thoát khỏi hình ảnh hot girl để hướng đến vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Khánh Linh trông như một quý cô công sở lịch lãm và đầy kiêu kỳ. Học trò Minh Tú lựa chọn kiểu váy bó sát, khoét sâu ở phần ngực để khoe hình thể “vạn người mê” nhưng không hề phản cảm. Màu sắc chủ yếu trong các trang phục lần này là trắng, đen và xanh. Các thiết kế gây chú ý bởi chi tiết xếp ly tinh tế kết hợp với những điểm cách điệu ở phần cổ, tay và chân váy, phù hợp với những cô nàng hiện đại. Đặc biệt, họa tiết in 3D được Đỗ Long tận dụng triệt để trong những thiết kế lần này với những chiếc váy tông màu pastel mang đến sự mới lạ nhưng cũng không kém phần sang trọng. NTK đã khéo léo trong những chi tiết nhỏ, ở cả những đường cắt xẻ và cả những phụ kiện đi kèm như thắt lưng đính nơ để tăng thêm độ nữ tính cho người mặc. Khánh Linh cũng làm mới mình với những chiếc váy khoét ngực hoặc chiếc đầm hai dây để khoe vẻ đẹp gợi cảm. Học trò Minh Tú lựa chọn kiểu trang điểm đơn giản với điểm nhấn ở môi và mắt, thu hút người đối diện. Dù không sở hữu chiều cao quá nổi bật nhưng nhờ việc tận dụng những chiếc váy bó sát, váy chữ A đã giúp Khánh Linh ăn gian được chiều cao, khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi trước nhan sắc chín mùi của cô sau thời gian tập trung cho các dự án nghệ thuật. Biểu cảm cuốn hút của cô nàng cũng được đánh giá cao trong bộ ảnh lần này. Những sản phẩm lần này vẫn giữ được những đặc trưng cơ bản trong trang phục của NTK, đặc biệt là trung thành với dòng thời trang ứng dụng (ready to wear). Mới đây, Đỗ Long gây tiếng vang với những thiết kế mới trong show diễn "Into The Dark" . Các bộ sưu tập trong sự kiện đều lấy cảm hứng từ những người phụ nữ dám sống trọn với đam mê, yêu chân thành, yêu hết mình và không ngừng khám phá bản thân./.