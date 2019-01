Sansa Stark của Trò chơi vương quyền bị “cấm”… gội đầu từ mùa 5

PC_Article_AfterShare_1

Bông hồng Anh Sophie Turner nổi tiếng với mái tóc vàng óng ả tuyệt đẹp nhưng nữ diễn viên trẻ tài năng đã phải nhuộm sang màu nâu tóc đỏ rực rỡ khi bắt đầu tham gia bom tấn truyền hình Game of Thrones từ năm 2011. Không những thế, mới đây người đẹp tiết lộ với InStyle rằng cô còn không được phép… gội đầu trong khi quay bộ phim này.

Người đẹp tóc vàng Sophie Turner.

“Trước mùa 5, họ bắt đầu yêu cầu tôi không được gội đầu nữa và điều đó thật là kinh khủng” - nữ diễn viên 22 tuổi chia sẻ.

Trước đó, tình hình không tồi tệ như vậy. Ở mùa đầu tiên, Sophie Turner còn được gội đầu vì lúc đó vai diễn của cô chỉ là một cô bé.

Vị hôn thê của Joe Jonas cho biết, việc không được gội đầu khiến tóc của cô bẩn đến nỗi tuyết giả bết vào và mắc kẹt luôn ở đó.

Nhân vật của Sophie lúc đầu còn được để đầu sạch.

Qua nhiều bôn ba, Sansa Stark phải có mái tóc bẩn và Sophie vì thế bị... "cấm" gội đầu.

May cho Sophie là cuối cùng đoàn làm phim cũng thông cảm cho nỗi khổ không nói nên lời của cô mà quyết định cho nữ diễn viên đeo tóc giả để cô có thể được gội đầu bất cứ lúc nào.

Tiết lộ “kinh khủng” của Sophie được đưa ra trong bối cảnh mùa cuối của Game of Thrones vừa công bố ngày công chiếu là 14/4 tới. Phần cuối này chỉ có 6 tập nhưng mỗi tập dài tới 60 phút và được quảng cáo là “công phu như 6 phim chiếu rạp”.

Trailer mới nhất mang tên Crypts Of Winterfell tiếp tục hướng sự chú ý của khán giả vào những nhân vật được yêu thích là Jon Snow (do Kit Harington thủ vai), Sansa và Arya Stark (Maisie Williams) khi cả 3 chiến đấu để bảo vệ quê cha đất tổ Winterfell./. Game of Thrones tung teaser mới gây “sốc” với người hâm mộ VOV.VN - Sansa Stark “dâng” toàn bộ Winterfell cho “mẹ rồng” Daenerys Targaryen trong teaser mới nhất của mùa cuối bom tấn truyền hình Trò chơi vương quyền.