Sau những tranh chấp nuôi con, Brad Pitt xuất hiện điển trai, lãng tử

Cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con của Angelina Jolie và Brad Pitt sắp đi đến hồi kết, nam tài tử dành nhiều thời gian cho vai diễn trong bộ phim "Once Upon a Time In Hollywood". Nam tài tử mang phong thái lãng tử quyến rũ khi diện quần jeans, áo vải denim trên phim trường. Tạo hình mới trong phim khiến nhiều người hâm mộ gợi nhớ đến hình ảnh Brad Pitt lúc trẻ. Bộ phim mới của nam tài tử lấy bối cảnh Hollywood năm 1969, khi một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại nhà riêng của nữ diễn viên danh tiếng - Sharon Tate (1943-1969). Hội ngộ với Brad trong phim còn có nam diễn viên Leonardo DiCaprio. Anh hóa thân Rick Dalton - một diễn viên nổi danh với vai cao bồi nhưng sắp hết thời. Brad Pitt thủ vai Cliff Booth - người đóng thế cho Rick ở các cảnh nguy hiểm. Hai nhân vật của Leo và Brad là những diễn viên đang vật lộn để tồn tại ở Hollywood khi họ đã "hết thời". Cạnh nhà họ có một cô hàng xóm rất nổi tiếng vừa chuyển đến, chính là Sharon Tate. Cô đào nóng bỏng Margot Robbie sẽ vào vai nữ chính bi kịch Sharon Tate. Dự án còn quy tụ dàn diễn viên phụ tên tuổi với Al Pacino, Burt Reynolds, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Damian Lewis, Dakota Fanning, Luke Perry, Emilie Hircsh và James Marsden,... Bộ phim hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả." Once Upon a Time in Hollywood" dự kiến ra mắt ngày 9/8/2019. Giữa những căng thẳng trong tranh chấp nuôi con, Brad còn bị bắt gặp tình tứ với cô bạn diễn Margaret Qualley trên phim trường "Once Upon a Time In Hollywood" Trước đó, nam tài tử còn bị đồn hẹn hò với một phụ nữ khác có tên Sat Hari Khalsa, nhưng tin đồn này đã bị phủ nhận Cùng lúc đó, theo nguồn tin từ Intouch thì các con nhà Jolie-Pitt đã có sự lựa chọn cho riêng mình trong quyết định muốn sống với bố hay mẹ. Theo nguồn tin này, Maddox, Pax Thiên muốn sống với bố. Hai con út là cặp sinh đôi Knox và Vivienne thì muốn sống với mẹ. Zahara cũng muốn sống với Angelina. Tuy nhiên, Shiloh thì lại muốn sống với bố, cô bé vẫn thường lén gọi điện thoại cho Brad hỏi thăm tình hình.

