Sau tất cả, đâu là lý do khiến Selena bất chấp quay lại với Justin?

Khi Selena Gomez quyết định nối lại tình xưa với bạn trai đầu tiên Justin Bieber vào tháng 11/2017, nhiều người đã vô cùng bất ngờ, có người còn cho rằng Justin không đáng để Selena làm như vậy. Thậm chí, một số nhà tâm lý học còn nhận xét cặp đôi này lại một lần nữa cuốn vào mối quan hệ luẩn quẩn.

Justin từng là một chàng trai "lắm tài" nhưng cũng "nhiều tật". Anh từng bị bắt vì tội lái xe trong tình trạng say xỉn (DUI - Driving Under The Influence) và phải hủy tour diễn vòng quanh trái đất do bị cấm diễn.

Selena Gomez và Justin Bieber

Thế nhưng, với Selena, Justin vẫn mãi là một cậu bé ngốc nghếch mà cô đã từng yêu. Trước khi phải đấu tranh với bệnh tật (căn bệnh Lupus ban đỏ khiến Selena phải mổ ghép thận), hai người vẫn chỉ là những đứa trẻ trong tình yêu.

Một lúc nào đó, Selena đã nhận ra nhiều điều sau lần chia tay đầu tiên đó. Theo Susan Winter, những vết rạn nứt trong tình yêu có thể do họ chưa tìm ra được sự đồng điệu trong tâm hồn, điều đó thậm chí khó khăn rất nhiều đối với những người lớn lên trong ánh đèn sân khấu.

"Nếu bạn nhìn vào hành trình phát triển của một thiếu niên được nổi tiếng từ rất sớm, Bieber sẽ là một thiếu niên sống có đạo đức, có khuôn phép. Cậu ấy là một cậu bé tốt, và cậu ấy phải thoát ra khỏi đó để tìm ra cá tính, con người thực sự của mình.

Cả hai đều là những người nổi tiếng. Họ muốn tiếp tục trở lại thời điểm họ cảm thấy thoải mái nhất, ở đó họ có sự kết nối với nhau nhất", Winter giải thích.

Selena có thể là nhân tố thúc đẩy cả hai người quay trở lại với nhau, nhưng rất hiếm những cặp đôi đã "dành cả thanh xuân" để bên nhau với một tình yêu trong sáng sẽ quên được nhau. Theo Winter, những mối quan hệ thời điểm đó thậm chí có thể mạnh mẽ hơn những mối quan hệ được hình thành sau này.

"Trái tim của bạn sẽ chịu được bao nhiêu lần đổ vỡ, bao nhiêu tổn thương thực sự? Mối tình đầu không hề có những dấu vết của sự đổ vỡ. Nó vẫn tồn tại, vẫn là một phần trong trái tim của bạn, do đó, sự thôi thúc khiến cả hai quay trở lại sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Nếu chúng ta vẫn tiếp tục với điều này, đó sẽ là mấu chốt lý giải rằng cả hai người họ đều có thể phát triển và thúc đẩy mối quan hệ của mình theo chiều hướng tích cực hơn", Winter lập luận.

Ai nói rằng tình yêu thời niên thiếu không thể là tình yêu lâu bền? Chắc chắn không phải là Selena Gomez và Justin Bieber./.

