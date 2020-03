Selena Gomez bất ngờ hé lộ về nụ hôn đầu hồi năm 14 tuổi

Trong chương trình talkshow "The Kelly Clakson Show", Selena Gomez bất ngờ chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hiện tại cũng như bật mí sự thật về nụ hôn đầu của mình. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, cô đã hôn "ngôi sao" nhí Cole Sprouse khi trở thành khách mời trong một tập của "The Suite Life of Zack and Cody" sản xuất hồi năm 2006. Selena Gomez cho biết, dù được trải nghiệm cảm giác làm người lớn từ năm 14 tuổi nhưng "Đó là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong đời tôi".

Selena Gomez

Cũng trong chương trình, trước câu hỏi của Kelly Clackson rằng bản thân biết yêu sớm, Selena Gomez vội vàng cho rằng, "đấy chỉ là diễn xuất mà thôi".



Đồng thời, nữ ca sĩ sinh năm 1992 cũng thừa nhận cô đã dành nhiều tình cảm cho Cole Sprouse. Cụ thể là cô đã viết tên của Cole lên tủ quần áo thể hiện tình cảm với nam diễn viên. "Tôi bị ám ảnh bởi bộ phim ấy và nghĩ rằng thật tuyệt vời khi có cơ hội hợp tác cùng", Selena nói thêm.



Cole Sprouse là em song sinh của Dylan Sprouse. Cả hai trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong series "The Suite Life of Zack and Cody" của Disney Channel.



Trong một cuộc phỏng vấn trước đó trên tờ WSJ, Selena Gomez khẳng định, cô vẫn độc thân và chưa yêu ai sau khi chia tay Justin Bieber vào đầu năm 2018. Mặc dù vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng cô chưa bao giờ thừa nhận những mối quan hệ tin đồn này. Người đẹp cũng thẳng thắn nói về tin đồn hẹn hò với Niall Horan - cựu thành viên nhóm One Direction.



Nữ ca sĩ khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Cô không muốn lao vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào thời điểm này bởi muốn dành thời gian cho bản thân./.