“Siêu mẫu béo” Ashley Graham gợi cảm với croptop sau khi giảm cân

Ashley Graham gợi cảm khi xuất hiện với vai trò khách mời trong buổi phỏng vấn trên Sirius XM diễn ra tại New York vào ngày 22/10 vừa qua. "Siêu mẫu béo" khoe vóc dáng với set đồ trẻ trung. Trong buổi phỏng vấn, Ashley Graham cho biết, cô đã giảm được 8 kg so với vài tháng trước. Cũng chính vì điều này mà cô bị chỉ trích là "quá gầy so với chuẩn người mẫu ngoại cỡ". Ashley Graham cũng khẳng định, chỉ số cân nặng của cô cũng có thể lên xuống như bao người phụ nữ khác. Cho nên, người mẫu 31 tuổi luôn cảm thấy chán nản khi mọi người liên tục bình luận về cân nặng của cô. Đồng thời, Ashley Graham cũng cho biết, cô không phải là người lúc nào cũng để ý đến việc mình đã nạp bao nhiêu calo vào cơ thể mỗi ngày. Ashley Graham cho rằng, cô tập thể dục thường xuyên và thực hiện chế độ ăn uống hợp lý, khoa học. Tuy nhiên, người đẹp lại tuyên bố, “Tôi tập thể dục không phải để giảm cân mà là để đảm bảo sức khỏe”. Ashley Graham trông thon gọn hơn hẳn so với trước đây. Và cô may mắn khi có chồng ở bên, luôn ủng hộ vợ trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Và cô may mắn khi có chồng ở bên, luôn ủng hộ vợ trong những giai đoạn khó khăn nhất.