Soobin, Vũ Cát Tường tạm dẫn đầu hạng mục “Sao nam/nữ xuất sắc nhất“

Cuộc đua bình chọn giữa các nghệ sĩ trong 7 hạng mục Giải thưởng V Live Awards, tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng đã vô cùng gay cấn. Đến 17h ngày 3/1, Soobin Hoàng Sơn đang tạm dẫn đầu Ngôi sao nam xuất sắc nhất; ở hạng mục của nữ, Vũ Cát Tương đang đứng ở vị trí số 1.

V Live Year End Party là bữa tiệc âm nhạc cuối năm đánh dấu 1 năm hoạt động của kênh giải trí V Live tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là sự kiện để V Live vinh danh và trao giải thưởng V Live Award cho các ngôi sao đã đóng góp vào sự thành công của hệ thống kênh truyền hình giải trí trực tuyến này tại đất nước hình chữ S.

Cuộc bình chọn cho 7 giải thưởng của V Live Awards 2017 đang diễn ra hết sức gay cấn, với sự áp đảo của các ngôi vị dẫn đầu.

Trong đó, Vũ Cát Tường đang tạm giữ vị trí số 1 ở hạng mục Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất với số vote áp đảo 49.8%. Đứng thứ 2 là Đông Nhi với 22.3%. Tiếp đó là Bảo Anh 20.1% và Hari Won 7.9%.

Ở hạng mục Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất là cuộc “rượt đuổi” gắt gao giữa Noo Phước Thịnh (31.8%) và Soobin Hoàng Sơn (33.6%). Vị trí thứ 3,4 lần lượt là Thanh Duy với 19.0% và Issac 15.6%.

Bên cạnh đó, V Live Award đang ghi nhận sự dẫn đầu hoàn toàn cách biệt tại hạng mục Ngôi sao tương tác và Ngôi sao mới xuất sắc nhất. Nếu như Erik đang tạm dẫn đầu với 54.8%, cách xa vị trí thứ 2 là Monstar với 24.2% thì ở Đức Phúc cũng đang giữ ngôi đầu với 51%, gấp đôi số bình chọn của nghệ sĩ đứng thứ 2 - Lime (21.6%).

Hạng mục Chương trình của năm lại không gây nhiều bất ngờ. Hiện tại, Gặp là chiến đang giữ vững ngôi đầu với 41.1%.

Các giải thưởng và đề cử:

Best Interactive Star - Ngôi sao tương tác: Erik, Monstar, LipB, The Air. Best Female Artist - Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất: Đông Nhi, Vũ Cát Tường, Hari Won, Bảo Anh. Best Male Artist - Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất: Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, Issac, Soobin Hoàng Sơn.

Best Celebrity Host - Nghệ sĩ dẫn chương trình xuất sắc nhất: Ngô Kiến Huy, Kelvin Khánh, Khởi My, Gil Lê. Best Rising Star - Ngôi sao mới xuất sắc nhất: Đức Phúc, Lime, Uni5, Han Sara. Best V Show - Chương trình của năm: Gặp là chiến, Show boss your love, Oh My Sign, 80FM. Best Creator - Người sáng tạo nội dung xuất sắc nhất: MisThy, Như Hexi, Pew Pew, Woosi.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp vào 19h ngày 19/1 tại: http://www.vlive.tv/video/52251./.

