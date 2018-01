Sự nghiệp xán lạn nhưng sao Hàn vẫn không ngại kết hôn sớm

Taeyang (BIGBANG) và Min Hyo Rin: Tháng 12/2017, Taeyang xác nhận sẽ kết hôn với bạn gái lâu năm - nữ diễn viên Min Hyo Rin vào tháng 2/2018 trước khi anh lên đường nhập ngũ. Minhwan (FTISLAND) và Yulhee: Sau khi Yulhee chính thức rời LABOUM vào tháng 11/2017, không ai ngờ rằng cô ấy sẽ kết hôn và có con trong thời gian ngắn như vậy. Thông tin Yulhee và Minhwan sẽ kết hôn lại được xác nhận ngay những ngày đầu năm 2018 vừa qua. Sungmin (Super Junior): Khi Sungmin lập gia đình, tất cả người hâm mộ đều không ủng hộ. Một số fan còn tỏ thái độ tức giận và khó chịu với Sungmin vì đã phủ nhận những tin đồn về cuộc hôn nhân trong khi đó lại là sự thật. Sự thất vọng của fan về đám cưới của Sungmin là lý do anh vắng mặt trong việc quảng bá album studio thứ 8 của Super Junior - "Play". Rain và Kim Tae Hee: Rain và Kim Tae Hee gặp nhau trong một bộ phim truyền hình năm 2011, đây là tình yêu đầu tiên của hai người. Cặp đôi im lặng hẹn hò trong một thời gian dài trước khi bí mật tổ chức đám cưới vào tháng 1/2017. Eli (U-KISS): Eli đã quyết định kết hôn với bạn trai kém 11 tuổi - Ji Yeon Soo vào năm 2014. Tuổi tác thực sự không là rào cản lớn đối với tình yêu của họ. Hiện tại, cặp đôi đã có với nhau một bé trai. Soyul và Moon Hee Joon: Các fan đã vô cùng bất ngờ khi Soyul và Moon Hee Joon thông báo rằng họ đang mong đợi con đầu lòng và sẽ kết hôn vào năm 2016. Sau đó, Soyul đã rời nhóm Crayon Pop để được tập trung vào việc chăm sóc con gái. Moon Hee Joon đã xin lỗi những người hâm mộ trong đám cưới vì không tiết lộ mối quan hệ của mình trước đó. Kim Tae Woo: Kim Tae Woo kết hôn vào năm 2011. Hiện tại, anh và vợ đã có hai con gái và một con trai với nhau. Gia đình anh thường xuất hiện cùng nhau trên các chương trình truyền hình Hàn Quốc. Điều này chứng minh sự hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của anh. Park Joon Hyung: Khi Park Joon Hyung kết hôn với một tiếp viên hàng không của hãng Korean Airlines vào năm 2015, không có ai biết thông tin này. Hiện tại, Joon Hyung là một người cha, người chồng tốt và cũng đã trở lại với các hoạt động âm nhạc. Lee Hyori và Lee Sang Soon: Năm 2013, thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của mình, Lee Hyori vẫn quyết định kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang Soon và chuyển đến đảo Jeju. Sau vài năm sống trên hòn đảo xa vắng, Lee Hyori và chồng của cô đã quay bộ phim "Homestay" của JTBC và trở thành một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất năm 2017. Hiện tại, cặp đôi đang rất hạnh phúc và chuẩn bị quay phần thứ hai của bộ phim "Homestay"./.

