SuperM sẽ tham dự sự kiện gây quỹ chống dịch do Lady Gaga tổ chức

Cùng với Lady Gaga và dàn sao nổi tiếng như Adam Lambert, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Charlie Puth, Ellie Goulding, Jack Black, James McAvoy,... "Siêu tân binh" nhà SM sẽ thực hiện chương trình livestream 6 tiếng mang tên "One World: Together at Home". Nhóm nhạc SuperM sẽ góp mặt ở phần đầu tiên.

SuperM sẽ tham dự sự kiện gây quỹ từ thiện chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 do Tổ chức Y tế thế giới và Lady Gaga tổ chức.



“One World: Together at Home” là sự kiện đặc biệt do Global Citizen, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Lady Gaga tổ chức với mục đích lan toả thông điệp tích cực, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19. Lady Gaga chia sẻ: "Chúng tôi muốn làm nổi bật tầm quan trọng của sự kiện văn hoá lịch sử chưa từng có này. Chúng tôi muốn đề cao và khuyến khích sức mạnh tinh thần của mọi người".

Chương trình truyền hình này sẽ được phát sóng trên 3 kênh truyền hình lớn của Mỹ là NBC, ABC và CBS. Trong sự kiện sẽ có sự tham gia của các ngôi sao đình đám là Taylor Swift, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, David Beckham, Elton John, Celine Dion, Jennifer Lopez, Pharrell Williams, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, FINNEAS,... Chương trình có sự dẫn dắt của 3 MC talkshow nổi tiếng là Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel và Stephen Colbert.

"One World: Together at Home" sẽ vào thứ 7 ngày 18/4 ở nhiều đài lớn như ABC, NBC, CBS. Đặc biệt, sự kiện còn được livestream trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu như Facebook, YouTube, Instagram, Twitter,...

SuperM là nhóm nhạc nam ra mắt vào năm 2019, hội tụ những thành viên nổi trội với lực lượng người hâm mộ hùng hậu của các nhóm nhạc đình đám như Taemin (SHINee), Baekhyun – Kai (EXO), Taeyong – Mark (NCT 127), Ten – Lucas (WayV). Các MV của nhóm có "Jopping", "Let’s go everywhere"./.