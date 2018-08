Tài tử gạo cội Samuel L. Jackson mặc trẻ trung như thanh niên dạo phố

Diễn viên Samuel L. Jackson năm nay đã 69 tuổi. Tuy nhiên tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề với nam tài tử gạo cội này. Ông vẫn miệt mài trên phim trường với hàng loạt dự án phim bom tấn Pulp Fiction, Star Wars, GoodFellas... Samuel L. Jackson mới đây cũng đã dành cho mình chút ít thời gian nghỉ ngơi. Người hâm mộ vừa bắt gặp ông đi nghỉ ở St Tropez, Pháp. Samuel L. Jackson thoải mái với trang phục thể thao: áo bóng rổ màu xanh navy, quần short trắng, mũ trắng và giày trắng. Sải bước bên cạnh ông là vợ - bà LaTanya Richardson, 68 tuổi. Nam tài tử là trường hợp hiếm có ở Hollywood với cuộc hôn nhân bền chặt. Cả hai lấy nhau từ năm 1980 và vẫn luôn hạnh phúc đến bây giờ. Vắng mặt trong cả 2 phần Avenger 3 và 4, song có nhiều đồn đón đoán cho rằng Samuel sẽ trở lại với vũ trụ Marvel trong với phần phim về Người nhện "Spider-Man: Far From Home Adding" năm tới. Nhân vật Nick Fury do ông đảm nhận sẽ giữ vai trò thứ chính bên cạnh Tom Holland. Nam tài tử gạo cội bắt đầu sự nghiệp từ năm 1972, nhưng phải đến năm 1994, với vai diễn xuất sắc trong bộ phim với thể loại tâm lý tội phạm "Pulp Fiction", Samuel mới được thế giới biết tới. Năm 2011, Jackson đã vượt qua Frank Welker để trở thành diễn viên điện ảnh có thu nhập cao nhất mọi thời đại với tổng tài sản lên tới 7,2 tỷ USD. Trả lời phỏng vấn Vogue tháng 5 vừa rồi, Samuel từng chia sẻ rằng thành công muộn ở tuổi 40 chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của ông. "Nó giúp tôi tỉnh táo. Nếu tôi thành công sớm, chắc là tôi sẽ làm nhiều điều điên rồ và không thể có được ngày hôm nay", Samuel chia sẻ. Năm 2016, Samuel L. Jackson từng đến Việt Nam để ghi hình bom tấn Kong: Skull Island bên cạnh các tên tuổi Tom Hiddleston, John Goodman…/.

