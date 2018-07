Tài tử Kwon Sang Woo mặc giản dị, xuất hiện với vẻ điển trai tại TP.HCM

Nhận lời mời từ Hoa hậu Thu Hoài, tài tử phim "Nấc thang lên thiên đường" Kwon Sang Woo tới Việt Nam vào tối 20/7. Ngay khi vừa lộ diện, Kwon Sang Woo gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung so với tuổi 42 cùng gu ăn vận đơn giản. Nam tài tử diện áo phông, quần jeans tối màu với chiếc mũ xanh đậm cùng chiếc túi trên vai. Dù bay chuyến tối và đến sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 23h nhưng nam tài tử không hề tỏ ra mệt mỏi. Được biết, với vai trò đại sứ thương hiệu, Kwon Sang Woo sẽ có cuộc gặp gỡ, giao lưu với nhà phân phối độc quyền và các đối tác trong chuyến sang Việt Nam. Đồng thời, mỹ nam phim “Nấc thang lên thiên đường” sẽ là khách mời đặc biệt trong sự kiện kỉ niệm 15 năm thành lập một thẩm mỹ viện. Kwon Sang Woo sinh năm 1976 và bắt đầu gia nhập làng giải trí Hàn Quốc bằng việc tham gia bộ phim điện ảnh vui nhộn “Volcano High” công chiếu năm 2001. Chỉ sau vài năm, Kwoo Sang Woo đã thu hút được lượng khán giả yêu thích nhất định bằng việc góp mặt trong nhiều dự án phim lớn. Năm 2004, cái tên Kwon Sang Woo thực sự tỏa sáng nhờ vai diễn trong phim “Nấc thang lên thiên đường” đóng chung với Choi Ji Woo. Không chỉ gây sốt ở thị trường trong nước, bộ phim còn lan tỏa sang các nước châu Á và đặc biệt được khán giả Việt Nam đón nhận nhiệt tình. Hiện tại, khi đã 42 tuổi, mỹ nam cao 1m82 vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ. Khi sánh đôi cùng hoa hậu Thu Hoài ra cửa chính của ga quốc tế, Kwon Sang Woo bất ngờ khi nhận được sự chào đón của đông đảo khán giả hâm mộ cũng như giới truyền thông của Việt Nam. Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay, Kwon Sang Woo chỉ kịp cùng hoa hậu Thu Hoài vẫy chào các fan trong thời gian ngắn ngủi. Do trực tiếp đưa Kwon Sang Woo thoát khỏi “biển người” để lên xe về trung tâm thành phố nghỉ ngơi, Hoa hậu Thu Hoài không may bị chấn thương ở bàn tay. Dù gặp sự cố không mong muốn, song Thu Hoài rất hạnh phúc vì buổi tiếp đón Kwon Sang Woo đã diễn ra khá suôn sẻ./. 95be12262f9778939bfa141c9ed01fa9/5b559b14/2018_07_21/_kKK9bzybBbSukWfg39Q/Kwon_Sang_Woo__Kho_Thi_Spa.mp4

