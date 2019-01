Tái xuất sàn catwalk, Huyền My hoá công chúa tóc mây gợi cảm

Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của Huyền My trên sàn catwalk với tư cách người mẫu. Kể từ sau đăng quang Á hậu Việt Nam 2014, Huyền My trở thành cái tên được săn đón trên sàn diễn thời trang. Tuy nhiên Á hậu sinh năm 1995 chỉ lựa chọn một số chương trình để tham gia. Vốn có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế Lý Quý Khánh nên Huyền My đã nhận lời trình diễn trong show diễn 2018 của anh. Huyền My xuất hiện với tạo hình ấn tượng, gây chú ý cho khán giả khi cô hoá thân thành một ‘công chúa tóc mây’ vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Khoác lên mình bộ váy xuyên thấu tông màu vàng với những chi tiết đính kết cầu kỳ, đặc biệt là vòng một được cắt xẻ táo bạo giúp Huyền My khoe trọn vòng một đầy đặn và chiếm trọn ‘spotlight’ trên sàn diễn. Đặc biệc sàn catwalk tối 8/1 phủ đầy khói thực sự là một thử thách không nhỏ với các người mẫu. Bên cạnh đó, Huyền My còn sặp sự cố khi cô bị đứt gót giầy nhưng Á hậu vẫn xử lý tình huống vô cùng bình tĩnh và chuyên nghiệp. Huyền My cho biết, do sàn catwalk phủ đầy khói nên khán giả đã không nhận ra sự cố bị sứt gót giày của cô. Chính vì thế, Huyền My đã cố gắng giữ bình tĩnh và thể hiện thần thái lạnh lùng, chuyên nghiệp như không có điều gì xảy ra. Với kinh nghiệm làm người mẫu từ thời còn tuổi teen, cũng như sau khi trải qua những cuộc thi nhan sắc lớn như Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017, Huyền My ngày càng bản lĩnh và chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang. Bước sang năm 2019, Á hậu đang rất háo hức với những kế hoạch mới của mình trong việc thay đổi và biến hoá hình ảnh đa dạng trong mắt công chúng./.

Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của Huyền My trên sàn catwalk với tư cách người mẫu. Kể từ sau đăng quang Á hậu Việt Nam 2014, Huyền My trở thành cái tên được săn đón trên sàn diễn thời trang. Tuy nhiên Á hậu sinh năm 1995 chỉ lựa chọn một số chương trình để tham gia. Vốn có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế Lý Quý Khánh nên Huyền My đã nhận lời trình diễn trong show diễn 2018 của anh. Huyền My xuất hiện với tạo hình ấn tượng, gây chú ý cho khán giả khi cô hoá thân thành một ‘công chúa tóc mây’ vô cùng xinh đẹp và gợi cảm. Khoác lên mình bộ váy xuyên thấu tông màu vàng với những chi tiết đính kết cầu kỳ, đặc biệt là vòng một được cắt xẻ táo bạo giúp Huyền My khoe trọn vòng một đầy đặn và chiếm trọn ‘spotlight’ trên sàn diễn. Đặc biệc sàn catwalk tối 8/1 phủ đầy khói thực sự là một thử thách không nhỏ với các người mẫu. Bên cạnh đó, Huyền My còn sặp sự cố khi cô bị đứt gót giầy nhưng Á hậu vẫn xử lý tình huống vô cùng bình tĩnh và chuyên nghiệp. Huyền My cho biết, do sàn catwalk phủ đầy khói nên khán giả đã không nhận ra sự cố bị sứt gót giày của cô. Chính vì thế, Huyền My đã cố gắng giữ bình tĩnh và thể hiện thần thái lạnh lùng, chuyên nghiệp như không có điều gì xảy ra. Với kinh nghiệm làm người mẫu từ thời còn tuổi teen, cũng như sau khi trải qua những cuộc thi nhan sắc lớn như Hoa hậu Việt Nam 2014, Hoa hậu Hoà bình thế giới 2017, Huyền My ngày càng bản lĩnh và chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang. Bước sang năm 2019, Á hậu đang rất háo hức với những kế hoạch mới của mình trong việc thay đổi và biến hoá hình ảnh đa dạng trong mắt công chúng./.