Taylor Swift muốn tự tử vì cuộc chiến tập thể với Kim Kardashian

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Vogue, Taylor Swift bất ngờ chia sẻ về những "mặt tối" phía sau ánh hào quang của showbiz cũng như những trở ngại mà cô gặp phải trên con đường sự nghiệp. Cụ thể, "Công chúa nhạc đồng quê" đã đề cập đến mối thù của cô với Kim Kardashian và Katy Perry.

Tuy nhiên, vấn đề gây xôn xao dư luận nhất chính là những mâu thuẫn giữa Taylor Swift và Kim Kardashian. Theo đó, giọng ca "Look What You Made Me Do" thừa nhận cô từng muốn kết liễu đời mình khi bị vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West và khán giả bắt nạt tập thể.

Câu chuyện bắt nguồn từ cú giật mic lịch sử của Kanye West khi Taylor Swift đang trên sân khấu nhận giải cho đến cuộc chiến đấu đá qua lại của hai bên. Theo nữ ca sĩ, cô đã bị cô lập, mỉa mai sau khi Kardashian ví cô là một con rắn.

Taylor Swift cho biết, "Bị chỉ trích công khai với hàng triệu người là một trải nghiệm rất cô lập và vô cùng khắc nghiệt. Tôi không nghĩ nhiều người thật sự hiểu được cảm giác có hàng triệu người ra mặt ghét bỏ là như thế nào. Khi bạn nói ai đó là đồ bỏ đi, hãy nhớ bạn đang nói về một con người, chứ không phải 1 TV show hay gì cả. Khi đó, các bạn liên tục công kích, bắt người đó phải im lặng, biến mất, thậm chí là tự tử".

"Trải nghiệm đó thực sự quá khủng khiếp với tôi. Tôi nghĩ không nhiều người hiểu được cảm giác bị hàng triệu người khác châm biếm, ghét ra mặt như thế nào", Taylor Swift chia sẻ thêm.

Sau khi xảy ra cuộc chiến với Kim Kardashian, "Công chúa nhạc đồng quê" nói rằng cô buộc phải đánh giá lại các ưu tiên trong cuộc sống của mình. "Tôi nhận ra rằng tôi cần phải cơ cấu lại cuộc sống của mình vì cảm thấy hoàn toàn mất kiểm soát" - Taylor Swift bày tỏ.

Nữ ca sĩ sinh năm 1989 nói thêm, "Tôi biết lúc đó muốn sống sót, tồn tại chỉ có cách duy nhất là ngay lập tức phải tạo ra sản phẩm âm nhạc mới. Đó là cách duy nhất tôi có thể giữ gìn sức khỏe tinh thần của mình và cũng kể câu chuyện về việc phải trải qua một điều gì đó thật nhục nhã".

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Taylor Swift cho biết, cô đã chấm dứt mâu thuẫn với Katy Perry và mời nữ ca sĩ xuất hiện trong MV "You Need To Calm Down" của mình.

Người đẹp cho biết, "Khi chị ấy gửi cho tôi một nhành ô liu vào năm ngoái, tôi đã rất xúc động. Sau đó Katy Perry đã đến gặp tôi và chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện, xóa bỏ những hiểu lầm, xích mích trước đây"./.