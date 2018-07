Taylor Swift nổi bật trên đường phố New York với chân dài miên man

Cánh săn ảnh vừa bắt gặp Taylor Swift trên đường phố New York hôm qua (21/7). Nữ ca sĩ diện áo hoodie màu hồng nổi bật có in dòng chữ New York City cùng hình ảnh những địa danh quen thuộc của thành phố. Cô kết hợp cùng quần sóoc jeans rách gấu cùng đôi bốt họa tiết da báo. Taylor luôn mặc những trang phục khoe được đôi chân dài không thua kém gì các siêu mẫu nổi tiếng. Taylor tô son đỏ và trang điểm nhẹ nhàng. Người hâm mộ thích thú khi bắt gặp thần tượng của mình trên phố.

