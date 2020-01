Thanh Thảo “chạy show” vẫn chuẩn bị Tết tươm tất tại Mỹ

Năm 2019 là một năm rực rỡ của ca sĩ Thanh Thảo. Nhìn lại, cô mãn nguyện bởi đó là "một năm thật hạnh phúc với nhiều dự án thành công như mong muốn. Chỉ mong sao mãi được yêu thương như vậy trong lòng mọi người". Trong năm 2019, cô hoàn thành live show kỷ niệm 25 ca hát tại Mỹ, phát hành USB The best of Thanh Thảo, DVD live show 25 năm ca hát, album EDM- The best of Thanh Thảo và rất đắt show ở trong nước và nước ngoài.

Không gian Tết trong nhà Thanh Thảo.

Năm 2019, Thanh Thảo ăn Tết ở Việt Nam nhưng năm nay cô cùng gia đình đón Tết ở Mỹ. Dù bận rộn thế nào thì Thanh Thảo vẫn chuẩn bị đủ cành mai, cành đào, mâm quả, bánh chưng, bánh tét và mứt Tết.

Thanh Thảo.

Cô cho biết, bang California, nơi Thanh Thảo sống, cái gì cũng có nên cũng đỡ nhớ nhà. "Sáng mùng 1 Tết thì "bay" show, hát hết mùng 2 rồi mùng 3 trở về nhà, đi chúc Tết bạn bè, người thân và tận hưởng Tết Việt trên đất Mỹ".

Năm mới, Thanh Thảo hạnh phúc gửi lời chúc đến độc giả VOV: "Năm mới chỉ mong sức khoẻ và bình an cho những người thân của mình. Mong được thêm nhiều cơ hội đi khắp nơi để biểu diễn cho khán giả của mình. Mong con cái học giỏi và ngoan ngoãn là mình đủ hạnh phúc rồi"./.