Thanh Thảo hạnh phúc khoe ảnh con gái cưng ngồi xe đi ăn cùng gia đình

Thanh Thảo thu hút sự chú ý và gây thích thú cho khán giả khi hạnh phúc khoe ảnh con gái cưng đang ngồi trên ghế an toàn của xe hơi để đi ăn cùng bố mẹ dịp cuối tuần.

"Tối thứ 6 hàng tuần là ngày của gia đình, cả nhà con dành riêng tối thứ 6 để cùng nhau đi ăn tối, con cũng được đi chơi đây" - Thanh Thảo hạnh phúc chia sẻ. Búp bê nhỏ của Thanh Thảo trông rất đáng yêu và khá cứng cáp dù chỉ mới được 2 tuần tuổi. Hiện tại, vợ chồng nữ ca sĩ và con gái cưng vẫn đang ở Mỹ.

Con gái Thanh Thảo cứng cáp, đáng yêu khi ngồi xe hơi đi ăn cùng gia đình.

Ở Mỹ, em bé sau khi sinh bắt buộc phải ngồi ghế an toàn mới được cho về nhà. Thanh Thảo chia sẻ, cô được tặng rất nhiều ghế an toàn cho con gái nhưng cô không ưng ý lắm và tự mua một chiếc ghế khác rộng rãi hơn để con gái cưng được thoải mái. Cô cũng cho rằng việc ngồi ghế sẽ rất an toàn cho bé, nếu có vấn đề gì, bác sĩ sẽ báo ngay.

Giữa tháng 7, Thanh Thảo hạ sinh con gái đầu lòng tại Mỹ. Cô bé được mẹ gọi là Búp bê nhỏ, lúc mới sinh bé nặng 3,2 kg, dài 50 cm và đặc biệt là có chiếc mũi giống hệt mẹ. Búp bê nhỏ là kết quả tình yêu của Thanh Thảo và chồng Việt kiều.

Cuối tháng 5, Thanh Thảo bất ngờ thông báo cô mang thai con gái đầu lòng ở tuổi 41 khiến khán giả ngạc nhiên. Nữ ca sĩ cho biết, cô công khai khá trễ vì không thích dùng chuyện đời tư gây ồn ào nên sau khi suy nghĩ kĩ, cô mới quyết định chia sẻ với mọi người.

Suốt khoảng thời gian mang thai, Thanh Thảo cực kì hạnh phúc khi luôn được chồng chăm sóc, quan tâm hết mực.

Trước đó, Thanh Thảo có 1 người con nuôi là bé Jacky - cháu ruột của cô. Sợ Jacky có cảm giác ghen tỵ khi mẹ có em bé nên nữ ca sĩ dạy con biết thương em từ khi em chưa ra đời.

"Jacky tự tay dán decal lên tường để trang trí phòng cho em, hoặc cùng ba lắp nôi, sắp xếp gối mền và những vật dụng cần thiết" - Thanh Thảo kể./.