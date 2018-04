The Weeknd đang hẹn hò tình cũ nóng bỏng của Justin Bieber?

Mới đây, tờ UsWeekly đưa tin nam ca sĩ The Weeknd (28 tuổi) - bạn trai cũ của Selena Gomez, đang hẹn hò với người mẫu xinh đẹp Chantel Jeffries (24 tuổi). Cặp đôi dường như đã ở bên nhau trong suốt lễ hội Coachella.

The Weeknd và Chantel Jeffries tình tứ khoác vai nhau tại lễ hội Coachella. Ảnh: Marksmen

The Weeknd đã trình diễn tại Coachella. Sau phần trình diễn, nam ca sĩ và chân dài người Mỹ liên tục bị bắt gặp đang khoác vai nhau đi dạo, cười nói vui vẻ tại lễ hội. Thậm chí The Weeknd còn ôm lấy người đẹp đầy tình tứ

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết: "Chantel và The Weeknd chắc chắn đang hẹn hò. Điều này khá bất ngờ nhưng không có gì nghiêm trọng. Họ đã biết nhau trong nhiều năm, thậm chí trước khi giọng ca "Call out my name" quen Selena".

Chantel thường xuyên khoe hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram

Được biết, Chantel cũng từng hẹn hò với Justin Bieber cách đây 4 năm. Thời điểm Justin bị bắt ở Miami vì tội lái xe dưới ảnh hưởng của chất có cồn, chống người thi hành công vụ và không có giấy tờ xe hợp lệ.

Chantel Jeffries sinh năm 1993, cô được biết đến với vai trò là người mẫu, DJ nổi tiếng và là gương mặt có hàng triệu người theo dõi trên Instagram./.