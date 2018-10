Thu Phương khoe vai trần gợi cảm, hội ngộ Xuân Bắc tại sự kiện

Mới đây, ca sĩ Thu Phương xuất hiện tại một buổi họp báo về một chương trình âm nhạc được tổ chức tại Hà Nội. Nữ ca sĩ “Chưa bao giờ” diện chiếc váy tối màu với những hoạ tiết hoa màu sắc, khoe vai trần gợi cảm. Kết hợp với chiếc kính mát bản to làm cho HLV The Voice 2018 trở nên thần thái hơn. Tại The Voice 2018, Thu Phương đã không may mắn khi bị "trắng tay" do không có thí sinh nào đội mình lọt vào đêm chung kết. Tại sự kiện, Thu Phương hội ngộ nam danh hài Xuân Bắc. Xuân Bắc và Thu Phương tạo dáng trước ống kính. NSƯT Xuân Bắc tạo dáng cực ngầu với áo vest hoa và mũ phớt. Xuân Bắc là người sẽ đảm nhận vai trò MC trong chương trình ca nhạc này. Xuân Bắc chụp ảnh cùng ca sĩ hải ngoại Tuấn Ngọc. Vẻ trẻ trung, phong độ của nam ca sĩ 71 tuổi. Ca sĩ Tuấn Ngọc chia sẻ tại buổi họp báo. Buổi họp báo còn có sự xuất hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Ca sĩ Trọng Tấn được vợ đi "tháp tùng" đến sự kiện. Các nghệ sĩ chụp hình lưu niệm./.

Mới đây, ca sĩ Thu Phương xuất hiện tại một buổi họp báo về một chương trình âm nhạc được tổ chức tại Hà Nội. Nữ ca sĩ “Chưa bao giờ” diện chiếc váy tối màu với những hoạ tiết hoa màu sắc, khoe vai trần gợi cảm. Kết hợp với chiếc kính mát bản to làm cho HLV The Voice 2018 trở nên thần thái hơn. Tại The Voice 2018, Thu Phương đã không may mắn khi bị "trắng tay" do không có thí sinh nào đội mình lọt vào đêm chung kết. Tại sự kiện, Thu Phương hội ngộ nam danh hài Xuân Bắc. Xuân Bắc và Thu Phương tạo dáng trước ống kính. NSƯT Xuân Bắc tạo dáng cực ngầu với áo vest hoa và mũ phớt. Xuân Bắc là người sẽ đảm nhận vai trò MC trong chương trình ca nhạc này. Xuân Bắc chụp ảnh cùng ca sĩ hải ngoại Tuấn Ngọc. Vẻ trẻ trung, phong độ của nam ca sĩ 71 tuổi. Ca sĩ Tuấn Ngọc chia sẻ tại buổi họp báo. Buổi họp báo còn có sự xuất hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Ca sĩ Trọng Tấn được vợ đi "tháp tùng" đến sự kiện. Các nghệ sĩ chụp hình lưu niệm./.