Tiêu Châu Như Quỳnh tiếp tục “lột xác” với "Tình yêu không có lỗi"

Ngay sau buổi ra mắt chuỗi dự án Quỳnh 2018, Tiêu Châu Như Quỳnh đã hé lộ hình mẫu (Icon) trong bộ bài tây, đại diện cho bốn dòng nhạc mà mình sẽ phát triển trong năm 2018 bao gồm: Quân bích (dòng nhạc trữ tình), Quân cơ (Ballad trữ tình), Quân rô (Dòng nhạc dance), Quân chuồn (Dòng nhạc R&B). Nếu như album Quỳnh – Back to the basic với icon quân Bích - đại diện cho dòng nhạc tình thì vào ngày 15/3 – hậu Valentine Trắng, Tiêu Châu Như Quỳnh chính thức cho ra mắt bản thu âm của quân Cơ – dòng nhạc Ballad trữ tình với bài hit được nhiều khán giả chờ đợi – Tình yêu không có lỗi. Nếu như khán giả đã quá quen thuộc với một hình ảnh Tiêu Châu Như Quỳnh nữ tính dịu dàng trong Quỳnh – Back to the basic hay một cô nàng tắc kè hoa trong Chào năm mới sang thì trong dự án âm nhạc lớn nhất nhì trong năm 2018 – Tình yêu không có lỗi thì cô nàng đã không ngần ngại làm mới bản thân bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ với những bộ suit cực nam tính nhưng cũng rất quyến rũ. Theo Tiêu Châu Như Quỳnh chia sẻ: Âm nhạc trong năm 2018 này với riêng Quỳnh nói riêng hay showbiz Việt nói chung sắp tới đây sẽ là một cuộc chiến – một cuộc chiến âm nhạc với những chiến binh tràn đầy năng lượng sống và nhiệt huyết dành cho cái nghề, cái nghiệp mà mình đã chọn. Ai mạnh mẽ, ai mạnh dạn thay đổi và cống hiến thì người đó sẽ chiến thắng. Đam mê thôi chưa đủ, quan trọng là bạn đã đủ “súng và đạn” trong tay để chiến chưa. Riêng Quỳnh thì đã sẵn sàng, với Tình yêu không có lỗi – cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu Ắt hẳn nhiều khán giả sẽ thắc mắc rằng Tiêu Châu Như Quỳnh hay nhắc đến “cuộc chiến âm nhạc” ở đây nó như thế này thì có lẽ câu trả lời sẽ sớm có vào dịp cuối tháng này – thời điểm MV Tình yêu không có lỗi sẽ là câu trả lời cho mọi thắc mắc của khán giả về “cuộc chiến” này. Tiếp đó, single tiếp theo của chuỗi dự án Quỳnh 2018 – Ms Queen do chính cô nàng sáng tác cũng sẽ ra mắt. Tình yêu không có lỗi dự kiến sẽ có vào ngày 25/3/2018./.

