1. BTS: BTS là nhóm nhạc nhận được sự quan tâm nhiều nhất của các bạn trẻ (dưới 18 tuổi) với 25% số lượng bình chọn. Điều này có thể khẳng định BTS là "nhóm nhạc quốc dân" của khán giả tuổi teen. 2. TWICE: Nhờ sự xuất hiện thường xuyên bởi các dự án âm nhạc và trên các chương trình, những cô gái trong nhóm TWICE nhanh chóng vươn lên vị trí thứ 2 trong Top 10 ngôi sao, nhóm nhạc Kpop được giới trẻ yêu thích nhất năm 2017. 3. EXO: Từ các buổi diễn trực tiếp đến các album phát hành của nhóm EXO đều giúp các chàng trai này chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lòng các bạn trẻ tuổi teen 4. Wanna One: Không chỉ xếp vị trí trong Top 10 ngôi sao, nhóm nhạc Kpop được giới trẻ yêu thích nhất năm 2017, các chàng trai trong nhóm Wanna One còn được dự đoán sẽ được yêu mến nhiều hơn trong năm 2018. 5. IU: Từng chiến thắng nhiều giải thưởng và là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ tham vọng, IU đã vươn lên đứng thứ 5 trong danh sách này. Hơn nữa, cô là một trong số ít nghệ sĩ có lượng người hâm mộ trung thành từ mọi lứa tuổi. 6. Red Velvet: Red Velvet đứng thứ 6 trong năm nay ở độ tuổi này. Cả nhóm đã nhận được nhiều tình yêu của khán giả hơn sau 3 mini-album được phát hành trong năm nay. 7. BIGBANG: BIGBANG luôn là cái tên được nhiều khán giả tuổi teen nhắc đến. Đặc biệt, những màn biểu diễn solo của G-Dragon và Taeyang càng "đốn tim" nhiều bạn trẻ trong và ngoài nước. 8. Apink: Sau hàng loạt lịch trình biểu diễn và 3 album trong năm 2017, Apink nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của các khán giả trẻ tuổi. Đứng thứ 8 trong danh sách này, concert sắp tới của họ đã bán hết vé trong vòng 3 phút là minh chứng cho sự nổi tiếng của những cô gái xinh đẹp này. 9. BtoB: Với tài năng biến hóa từ nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ rap đến giọng hát, BtoB đã vươn lên đứng thứ 9 trong Top 10 ngôi sao, nhóm nhạc Kpop được giới trẻ yêu thích nhất năm 2017. 10. MAMAMOO: Sau thành công từ mini album "Purple", 4 cô gái xinh đẹp trong nhóm MAMAMOO đứng thứ 10 trong danh sách này./.

