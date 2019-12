Trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Top 45 thí sinh và các nghệ sĩ đã tích cực tập luyện, hoàn thiện những công tác cuối cùng để mang đến cho khán giả một đêm chung kết bùng nổ và hoành tráng.

Hiện, BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã sẵn sàng cho đêm chung kết với sự đầu tư chu đáo và nghiêm túc, hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Nếu như trong đêm bán kết, sân khấu cuộc thi khiến khán giả mãn nhãn bởi hiệu ứng Led đẹp mắt thì ở đêm chung kết, sân khấu tiếp tục được bổ sung thêm nhiều chi tiết mới cùng hiệu ứng Led liên tục thay đổi theo từng phần thi, tiết mục.

Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã sẵn sàng cho đêm chung kết diễn ra tối nay.

Để chuẩn bị tốt cho đêm chung kết, các ca sĩ, vũ đoàn đã có mặt tại sân khấu Crown Center, Diamond Bay, Nha Trang – địa điểm diễn ra chung kết để tập dợt và tổng duyệt sân khấu. Đạo diễn Trần Vi Mỹ tiếp tục là người chỉ đạo và hướng dẫn các team phối hợp với nhau để chạy chương trình.

Thu Minh và Trọng Hiếu là hai ca sĩ chính của đêm chung kết. Với chất giọng đầy nội lực cùng những quãng cao truyền cảm, ca sĩ Thu Minh sẽ mở màn chương trình bằng ca khúc đình đám “Diva”. Ngoài ra, Thu Minh còn gửi đến khán giả và các thí sinh tiết mục “Love you in Silence”. Từng biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, lần trở lại này mang đến cho ca sĩ Thu Minh nhiều cảm xúc, đó là lý do mà Thu Minh đã biểu diễn hết mình trong buổi tập luyện. Vì cô muốn có những tiết mục xuất sắc nhất cho đêm chung kết.

Nổi tiếng với những vũ đạo mạnh mẽ, nam tính nhưng không kém phần cuốn hút và cực chất, ca sĩ Trọng Hiếu sẽ khuấy đảo đêm thi với ca khúc “Anh đổ em rồi đấy”. Bên cạnh đó, anh còn lần đầu thể hiện bài hát được sáng tác riêng cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 mang tên “Beautiful Your Heart”. Bài hát được sáng tác theo chủ đề “Brave Heart” như lời nhắn nhủ và gửi gắm của BTC dành cho Top 45 thí sinh năm nay nói chung và tân hoa hậu nói riêng.

Dẫn dắt đêm thi là cặp đôi MC Trấn Thành và Hoàng Oanh. Cả hai đều là những tên tuổi nhiều kinh nghiệm trong các chương trình, sự kiện lớn về giải trí trong nước, hứa hẹn sẽ màn kết hợp thú vị trên sân khấu. Đặc biệt, MC Trấn Thành được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều tương tác hấp dẫn với thí sinh, giúp thí sinh giải tỏa căng thẳng khi bước vào những phần thi quan trọng.

Dù chỉ là tổng duyệt nhưng các thí sinh đã tập luyện vô cùng nghiêm túc, đảm bảo đúng kịch bản chương trình nhưng vẫn đảm bảo tính cảm xúc như một đêm thi thật. Chỉ còn một ngày nữa, hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 sẽ khép lại, vì vậy đây là cơ hội cuối để các thí sinh tự tin tỏa sáng. Bên cạnh đó, còn tạo ra nhiều kỷ niệm cho các thí sinh về quãng thời gian là thí sinh của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Đêm chung kết diễn ra lúc 20h ngày 07/12/2019 tại sân khấu Crown Center, Diamond Bay City, Nha Trang và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Trong đêm thi sẽ diễn ra các nội dung: Công bố Top 15 – Top 15 giới thiệu ngắn về bản thân – Top 15 trình diễn Bikini – Top 10 trình diễn Dạ hội – Top 5 trả lời ứng xử - Top 3 trả lời câu hỏi chung.

Đêm thi cũng sẽ công bố các danh hiệu: Hoa hậu, Á hậu 1, Á hậu 2 cùng các giải thưởng phụ: Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao./.