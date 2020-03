Trương Thị May đẹp duyên dáng trong trang phục áo dài mẹ may

Với Á hậu Trương Thị May, cô cho rằng dù thời nay, phụ nữ đã có nhiều hơn sự bình đẳng trong xã hội, những ràng buộc về mặt lễ nghi giáo điều cũng không quá khắt khe như trước, tuy vậy vẫn nên dựa vào đó để trui rèn và hoàn thiện mình.

