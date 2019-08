Trương Thị May được vinh danh “Người con của Đức Phật” tại Thái Lan

Chiều 25/8 tại Thái Lan, Á hậu Trương Thị May đã vinh dự một lần nữa được vinh danh giải thưởng “Người con của đức Phật”.

Đây là một giải thưởng nằm trong khuôn khổ các hoạt động về Phật giáo do Hội đồng báo chí và Giáo hội Phật giáo Thái Lan trao tặng, dành cho các cá nhân không chỉ ở Thái Lan mà còn trên toàn thế giới đã có nhiều cống hiến cho văn hóa Phật giáo.

Vốn là quốc gia Phật giáo hàng đầu thế giới, tại Thái Lan những hoạt động tôn giáo luôn được tôn trọng và những người đoạt giải thưởng từ giáo hội luôn được yêu mến.

Vì vậy một lần nữa khi được vinh danh nhận giải, Trương Thị May cảm thấy rất vinh dự vì những đóng góp trong công việc quảng bá văn hóa Phật giáo tại Việt Nam và quốc tế đã được nhìn nhận và động viên.

Tại sự kiện trên, Trương Thị May diện bộ áo dài màu nâu của nhà Phật, cùng chuỗi hạt tràng điểm xuyến nhẹ và đầu đội chiếc mấn truyền thống của phụ nữ Việt.

Luôn "ghi điểm" với hình ảnh truyền thống trong những tà áo dài nền nã, Trương Thị May gần như chiếm trọn tình cảm của người đối diện ở sự trau chuốt trong trang phục lẫn nụ cười dễ mến, thân thiện.

Đặc biệt lần này không chỉ Trương Thị May mà mẹ của cô cũng bất ngờ được vinh danh nhận giải.

Chia sẻ thêm về điều này, Trương Thị May xúc động cho biết: "Mẹ luôn là người đồng hành với May trong mọi hoạt động. May có đi đâu, làm gì thì bên cạnh cũng luôn có mẹ, nói một cách khác những công việc mà May đang làm đều có mẹ hỗ trợ đắc lực phía sau, khi thì là cố vấn, lúc lại là người cùng tham gia với May..."

"Vì vậy lần này, khi xướng tên những người có nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa cho Phật giáo, ban tổ chức không chỉ mời May mà còn mời mẹ May cùng nhận giải, May cảm nhận được sự trân trọng từ ban tổ chức và vui cùng niềm vui của mẹ. May tin mẹ May cũng hạnh phúc như May khi nhận được phần quà giá trị tinh thần đầy ý nghĩa này.", Á hậu bày tỏ.