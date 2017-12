Trương Thị May hóa quý cô quyến rũ, sành điệu

Trương Thị May nằm trong số các gương mặt người đẹp sở hữu vẻ đẹp riêng biệt với làn da nâu bánh mật cùng khuôn mặt đậm chất Á DDông. Với nụ cười rộng và tỏa nắng, Trương Thị May trong nhiều năm liền luôn được xem là gương mặt dễ tạo thiện cảm. Dù định hình với hình ảnh trong những bộ áo dài, người đẹp vẫn tỏa sáng và có thể gây chú ý trong những shoot chụp hình khác. Nhìn lại hành trình đã đi qua trong năm 2017, Trương Thị May cho biết cô hài lòng với những gì đã đạt được. Người đẹp vốn dĩ nằm trong số các nhan sắc nói không với scandal và hoạt động bền bỉ trong làng giải trí. Không phải là cái tên “cực hot” của giới mẫu nhưng Trương Thị May vẫn nằm trong số những người mẫu hàng đầu, được các nhà thiết kế ưu ái lựa chọn để xuất hiện trong những chương trình thời trang lớn. Năm 2018 cũng đánh dấu tròn 10 năm hoạt động trong làng giải trí của Trương Thị May. Người đẹp không giấu sự hào hứng về những dự định sẽ thực hiện trong năm mới. Trương Thị May cho biết trong năm 2018 này, cô sẽ tiếp tục có những hoạt động trong làng mẫu, góp mặt trong các chương trình thời trang của các nhà thiết kế cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện nhiều ý nghĩa. Trương Thị May cho biết trong năm 2018 này, cô sẽ tiếp tục có những hoạt động trong làng mẫu, góp mặt trong các chương trình thời trang của các nhà thiết kế cũng như tham gia các hoạt động thiện nguyện nhiều ý nghĩa./. Nói về chặng đường sắp tới, Trương Thị May cho biết: “Tôi đã sẵn sàng tăng tốc trong năm mới 2018. Sẽ là một Trương Thị May rất riêng nhưng mạnh mẽ và năng động hơn trong các hình ảnh xuất hiện và những hoạt động mà tôi tham gia. . Tôi đang rất háo hức bước qua năm mới để bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã đề ra, khán giả hãy chờ đợi và dõi theo những bùng nổ sắp tới của tôi nhé!”./.

